El jugador de Argentina que nació en España y muchos dicen que es el próximo Messi

La Selección Argentina continúa su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero mientras Lionel Messi disputa el que podría ser su último Mundial, una nueva generación comienza a ganar protagonismo. Uno de los nombres que más ilusión genera es el de Nico Paz.

Aunque nació en Tenerife, España, el mediocampista nunca ocultó su deseo de representar a Argentina. Hijo del exseleccionado Pablo Paz, el futbolista eligió vestir la camiseta albiceleste y actualmente es el jugador más joven del plantel dirigido por Lionel Scaloni.

Nico Paz, jugador de Argentina

Nico Paz y las comparaciones con Lionel Messi

Desde sus primeras apariciones con Argentina, muchos aficionados comenzaron a compararlo con Lionel Messi debido a su talento, zurda privilegiada y capacidad para generar juego en los últimos metros del campo.

Sin embargo, el propio Nico Paz dejó claro que no se siente cómodo con ese tipo de comparaciones. "Reemplazar a Messi es imposible. Es el mejor de la historia y nunca va a haber uno como él", afirmó durante una entrevista con FIFA al ser consultado sobre la posibilidad de convertirse en el heredero del capitán argentino.

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El joven mediocampista también reconoció que compartir vestidor con Messi es una experiencia difícil de describir. "Es un orgullo compartir plantel con él y algunos minutos. Es un sueño", señaló el futbolista que continuará su carrera en el Como de Italia tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Paz explicó que la influencia de su padre fue clave para fortalecer su vínculo con Argentina desde pequeño. Según contó, Pablo Paz le transmitió la pasión por la Selección desde la infancia y le hizo creer que algún día él también podría disputar una Copa Mundial.

Ahora, con apenas 21 años, el mediocampista vive su primera experiencia mundialista y es considerado una de las principales apuestas de futuro para la Albiceleste. Mientras Argentina se prepara para enfrentar a Suiza en los cuartos de final, Nico Paz continúa sumando experiencia junto a figuras como Lionel Messi y consolidándose como uno de los jóvenes con mayor proyección del futbol internacional.

Nico Paz, jugador de Argentina|Crédito: @AFASeleccionEN / X

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