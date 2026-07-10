Arquero de Suiza reveló cuál táctica usará si llega a los penales en el partido vs Argentina

La Selección Argentina se enfrentará a Suiza en los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en un partido que promete ser uno de los más atractivos de la ronda. En la previa, una de las figuras del conjunto europeo llamó la atención por sus declaraciones sobre cómo se prepara para una posible tanda de penales.

Se trata de Gregor Kobel, arquero del Borussia Dortmund y actual titular de la selección suiza, quien fue decisivo en la serie contra Colombia al detener uno de los disparos en la definición desde los once pasos.

La táctica de Gregor Kobel para los penales

En una entrevista con medios suizos, Kobel explicó que, a diferencia de muchos porteros, no suele utilizar apuntes o listas con información detallada sobre los cobradores rivales. "Me baso en una combinación de estadísticas sobre dónde disparan los jugadores y mi intuición, pero la intuición es probablemente aún más importante", aseguró el guardameta.

La confesión llamó la atención porque actualmente muchos arqueros recurren a estudios exhaustivos sobre los hábitos de los pateadores antes de una definición. Sin embargo, Kobel considera que la lectura del momento y las sensaciones dentro del campo pueden ser tan importantes como cualquier análisis previo.

Además de hablar sobre los penales, el guardameta reveló una práctica que utiliza antes de cada partido. Kobel admitió que se coloca vaselina en los guantes para mejorar el agarre del balón, especialmente cuando las pelotas están mojadas o las condiciones climáticas complican el control.

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Según explicó, los balones nuevos suelen tener una capa superficial que puede volverse resbaladiza con la humedad, por lo que busca generar una mejor adherencia.

El arquero de 28 años acumula una destacada actuación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde se consolidó como uno de los pilares de Suiza. Ahora intentará volver a ser protagonista frente a Argentina, especialmente si el encuentro termina definiéndose desde el punto penal.

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