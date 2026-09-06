Partidos de hoy, domingo 6 de septiembre, de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Hoy domingo 6 de septiembre siguen las emociones de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX, fecha que sufrió varios reacomodos en sus juegos tras la final de la Leagues Cup y el partido por el tercer lugar, que de igual manera se juegan hoy.

Desde la cancha del Estadio Banorte, la Máquina Celeste de Cruz Azul recibirá a los pupilos de Renato Paiva, el Club Santos. El partido, que fue reprogramado para las 17:00 horas (tiempo del centro de México), inicialmente se iba a jugar a las 20:00 horas.

Te puede interesar: OFICIAL: Hijo de Jorge Campos debuta con el Inter con par de ATAJADONES (VIDEO)

La Máquina dejó atrás la sequía y se reencontró con el triunfo al vencer de manera contundente a Necaxa en la cancha del Estadio Victoria la jornada pasada. Durante la semana, el equipo cementero hizo oficial la incorporación de Alan Mozopara reforzar la lateral derecha, posición que le había costado trabajo al equipo, donde incluso tuvieron que improvisar a Jeremy Márquez.

Santos llega con solo un punto en seis partidos disputados, colocándolo en la posición 16 del Apertura 2026. Bajo el mando de Renato Paiva, los laguneros buscarán sumar puntos en la capital.

Te puede interesar: Atlas 1-1 Atlante: FINAL

La gran final de la Leagues Cup y el partido por el tercer lugar

El cierre del torneo binacional que enfrenta a la Liga MX y la MLS se da hoy. En punto de las 16:00 horas, desde la cancha del Shell Energy Stadium en Texas, el partido por el tercer lugar se jugará entre León y América.

De igual manera, más tarde en la misma sede, Toluca y Monterrey definen al campeón de la Leagues Cup 2026 en punto de las 19:15 horas.

Te puede interesar: Valencia 0-3 Barcelona: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 6 de septiembre de la jornada 4 de LaLiga de España; marcador online