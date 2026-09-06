OFICIAL: Hijo de Jorge Campos debuta con el Inter con par de ATAJADONES (VIDEO)

¡El apellido Campos vuelve a retumbar en los marcos internacionales! La herencia de una de las máximas leyendas del futbol mexicano se hizo presente en el balompié canadiense. Antonio Campos, hijo del inmortal Jorge Campos, firmó un debut de ensueño bajo los tres postes con la camiseta del Inter Toronto en la Canadian Premier League, convirtiéndose en la gran figura para rescatar un valioso empate 1-1 frente al potente Forge FC.

Antonio Campos: Un estreno con temple de acero

El compromiso ante el Forge se presentaba como una prueba de fuego para el guardameta azteca. Lejos de achicarse ante la presión del escenario, Antonio saltó al terreno de juego exhibiendo esa personalidad desenfadada y seguridad bajo la cabaña que tanto caracterizó a su padre durante décadas.

El encuentro arrancó con un ritmo vertiginoso por parte del cuadro rival, que buscó asfixiar la salida del Inter Toronto desde los primeros compases. Sin embargo, cuando la zaga defensiva se vio superada, la figura del hijo de 'El Brody' emergió para silenciar los festejos enemigos.

DOUBLE SAVE🧤



Inter Toronto still lead Forge 1-0 in today's 905 Derby, thanks to young goalkeeper Antonio Campos, who has come up with this big double save to keep his team ahead



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Las atajadas Antonio Campos que valieron el punto

El momento cumbre llegó con un par de intervenciones espectaculares que recordaron de inmediato las mejores épocas del 'Inmortal' en la Selección Mexicana:

En el primer tiempo, Antonio reaccionó con reflejos felinos ante un potente remate a quemarropa en el área chica, desviando la pelota con la mano cambiada justo antes de que cruzara la línea de gol.

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Con el marcador igualado 1-1 en los minutos finales del partido, el arquero mexicano achicó de forma magistral un mano a mano frente al ariete rival, aguantando la posición hasta el último segundo para bloquear el disparo con la pierna.

Gracias a esa brillante actuación personal y a su solvencia en las pelotas divididas, el Inter Toronto logró sostener la paridad y sumar un punto clave en la competencia. ¡El legado continúa!

