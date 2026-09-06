Atlas vs Atlante: ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 5 de septiembre de la jornada7 del Apertura 2026 de la Liga BBVa MX; marcador online

La Jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX nos regala un compromiso imperdible este sábado 5 de septiembre, cuando los Rojinegros del Atlas reciban a los Potros de Hierro del Atlante en la cancha del Estadio Jalisco a las 21:00 horas (tiempo del Centro de México).

¿Cómo llegan Atlas vs Atlante?

La escuadra tapatía salta al terreno de juego instalada en la cuarta posición del certamen con 12 puntos. Los tapatíos quieren hacer valer el peso de su casa para reencontrarse con el triunfo y no ceder terreno ante los líderes de la competencia.

Por su parte, el conjunto azulgrana arriba con la urgencia de dar un golpe sobre la mesa. Marchando en el lugar 14 con apenas 6 unidades cosechadas, los dirigidos por el 'Equipo del Pueblo' saben que no existe margen de error si pretenden escalar posiciones y mantenerse en la pelea por la clasificación.

Pronóstico del Atlas vs Atlante hoy sábado 5 de septiembre 2026

El pronóstico principal para el choque entre Atlas y Atlante en el Estadio Jalisco señala un triunfo 2-1 a favor de los Rojinegros.

Horario y dónde seguir en vivo el Atlas vs Atlante

Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México

Sigue en vivo el partido por aztecadeportes.com

