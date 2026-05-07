CONFIRMADO: Los partidos de la Jornada 15 del Brasilerao que transmitirá TV Azteca

El Campeonato Brasileirao de la primera división profesional de Brasil, sigue su curso y este fin de semana traerá partidos clave en la Jornada 15, con duelos que podrían mover la tabla tanto en la pelea por la parte alta como en la lucha por salir de la zona de descenso.

Podrás seguir cuatro encuentros a través de las plataformas digitales de TV Azteca, con transmisión disponible en el sitio web, la app oficial y Azteca Deportes Network.

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Los partidos de la Jornada 15 del Brasileirao que transmite TV Azteca

La actividad arranca el sábado 9 de mayo con el duelo entre Coritiba e Internacional, un choque importante entre dos equipos que buscan mantenerse en la pelea por puestos internacionales. Coritiba llega instalado en la posición ocho, mientras que el Inter necesita reaccionar para no quedar rezagado en la posición 12.

Más tarde, Fluminense recibirá a Vitória en el Maracaná, con el conjunto local obligado a sumar de a tres para seguir de cerca a los líderes del campeonato.

Para el domingo, Atlético Mineiro se medirá ante Botafogo en un partido directo entre dos clubes que buscan meterse de lleno en la pelea por puestos de Copa Libertadores.

El cierre de la jornada será con Santos FC enfrentando a Red Bull Bragantino, un duelo donde el Peixe está obligado a ganar para tomar aire en la clasificación.

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Horarios oficiales de la Jornada 15 del Brasilerao por Azteca Deportes

Los encuentros que podrás seguir por las plataformas digitales de TV Azteca Deportes son:



Coritiba vs Internacional | Sábado 9 de mayo | 13:00 horas

Fluminense vs Vitória | Sábado 9 de mayo | 15:00 horas

Atlético Mineiro vs Botafogo | Domingo 10 de mayo | 13:00 horas

Santos vs Bragantino | Domingo 10 de mayo | 15:30 horas

La Jornada 15 del Brasileirao promete emociones fuertes con equipos que buscan consolidarse, mantenerse en zona internacional o salir de momentos complicados en el campeonato brasileño.

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