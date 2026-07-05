Los juegos de octavos de final que transmitirá GRATIS TV Azteca del Mundial 2026™ HOY domingo 5 de julio

Este domingo 5 de julio de 2026, la Selección Mexicana se juega el todo por el todo en la ronda de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ contra una de las potencias del mundo futbol: Inglaterra. La mesa está servida en el imponente Estadio de la Ciudad de México y, para fortuna de los millones de aficionados en el territorio nacional, TV Azteca llevará el partido completamente GRATIS a través de su señal estelar de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes.

¡Margarita McKenzie audita a Kristal Silva! La misión termina en un caos total

VER AQUÍ EL PARTIDO MÉXICO VS INGLATERRA

El reto para el conjunto azteca comandado por Javier Aguirre no es menor. México se presenta presumiendo una sólida marca defensiva tras clasificarse eliminando a Ecuador. No obstante, enfrente estará la armada inglesa que dejó en el camino a la República Democrática del Congo con el peso de su jerarquía.

¿Quiénes estarán en la transmisión de TV Azteca del México vs Inglaterra?

Para un compromiso de esta envergadura histórica, TV Azteca ha desplegado a su arsenal completo de comentaristas. La narración estará comandada por el inconfundible estilo y el toque de ironía de Christian Martinoli, haciendo la icónica mancuerna con el "Doctor" Luis García. Desde el banquillo de análisis, las ocurrencias y la experiencia de Jorge Campos se complementarán con la potencia analítica de Zague. La transmisión contará además con la voz autorizada a nivel internacional del campeón del mundo Jorge Valdano, además de los comentarios de Inés Sainz, David Medrano y Carlos Guerrero a nivel de cancha, asegurando una de las coberturas más profundas y entretenidas de la televisión deportiva contemporánea.

TE PUEDE INTERESAR:



¿A qué hora inicia la transmisión del partido México vs Inglaterra por TV Azteca?

La jornada mundialista de hoy arranca temprano con el choque de la misma llave entre Brasil y Noruega en New Jersey. Sin embargo, todas las miradas locales estarán puestas en la transmisión del partido de la Selección Mexicana a las 17:30 horas (tiempo del centro de México) en aztecadeportes.com. la APP de Azteca Deportes comenzará a las 16:25 horas.

¿Podrá México romper la maldición del quinto partido y avanzar frente a la poderosa Inglaterra en casa? La respuesta se escribirá hoy en la cancha y se vivirá por la pantalla abierta.

