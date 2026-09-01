Los partidos que definirán si Esteban Solari se va o se queda en Pumas

Pumas ha tenido un inicio de temporada bastante irregular de la mano de Esteban Solari, técnico argentino que llegó para reemplazar a Efraín Juárez y que, hasta el momento, no ha encontrado el estilo necesario para mantener a los auriazules en la zona alta de la tabla general tal y como se esperaba.

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Cabe recordar que Pumas llegó a la gran final del torneo anterior, misma que perdió ante Cruz Azul en la cancha del Olímpico Universitario. Ante ello, la directiva del conjunto del Pedregal ha comenzado a presionar fuerte a un DT argentino que sabe que los siguientes duelos serán vitales en la búsqueda de su permanencia en el club.

¿Qué partidos definirán la permanencia de Esteban Solari en Pumas?

En estos momentos, los Pumas de la UNAM son el undécimo equipo de la tabla general en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX al sumar 8 unidades tras dos triunfos, dos empates y dos derrotas, así como ocho goles a favor y ocho en contra. Con ello, se encuentran a dos puntos del último puesto rumbo a la Liguilla.

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Trabajamos fuerte y unidos, enfocados en nuestro siguiente rival 🔜⚽️#SiemprePumas pic.twitter.com/bTn5vhuUbI — PUMAS (@PumasMX) September 1, 2026

Bajo este contexto, los próximos cinco partidos de Pumas serán fundamentales para saber si Esteban Solari se mantendrá al frente del club para el resto de la temporada. El primero de ellos será ante un León que llega con una gran racha de la mano de Gandolfi, mientras que el segundo será contra el Guadalajara en el Akron.

Pumas volverá a salir de la capital del país para medirse a los Rojinegros del Atlas para, después, enfrentarse al Atlético de San Luis. Finalmente, el partido decisivo podría darse en la cancha de CU ante Cruz Azul, equipo contra el que tiene una cuenta pendiente después de lo ocurrido hace unos meses.

¿Cómo se distribuyen los próximos cinco partidos de Pumas?