Los juegos que se disputarán HOY jueves 2 de julio del Mundial 2026

Los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúan este jueves 2 de julio con una jornada que promete muchísimo futbol y varios cruces de alto voltaje. Tres boletos más a octavos estarán en juego, con selecciones históricas como España, Portugal, Croacia y Suiza buscando mantenerse con vida en el torneo.

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El día arranca con un choque europeo de mucho nivel entre España y Austria, seguido por otro duelo que luce espectacular entre Portugal y Croacia. Más tarde, la jornada cerrará con el enfrentamiento entre Suiza y Argelia, un partido que podría ser mucho más cerrado de lo que muchos esperan.

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España y Portugal, obligadas a responder

El primer gran duelo del día será España vs Austria, a las 13:00 horas (tiempo del centro de México). La selección española llega como favorita gracias a su control de balón y profundidad ofensiva, pero Austria ha demstrado ser un equipo intensísimo, ordenado y muy incómodo sin pelota.

Si los austriacos logran romper el ritmo de posesión español, podrían complicar seriamente a La Roja.

Más tarde, a las 17:00 horas, llegará uno de los partidos más atractivos de toda la ronda: Portugal vs Croacia.

Los portugueses cuentan con una plantilla llena de talento y con Cristiano Ronaldo como gran referente emocional, pero enfrente tendrán a una Croacia que, aunque ya no vive su mejor generación, sigue siendo peligrosísima en partidos de eliminación directa. Su experiencia puede convertir este duelo en una auténtica batalla táctica.

Crédito: Mexsport

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Suiza y Argelia cierran una jornada intensa

El último partido del día será Suiza vs Argelia, a las 21:00 horas.

Suiza suele ser una selección muy competitiva en instancias grandes: orden defensivo, disciplina táctica y gran capacidad para castigar errores. Argelia, por su parte, llega con el papel de underdog, pero con suficiente talento para dar una sorpresa.

En este tipo de partidos, un detalle puede definirlo todo.

Tres partidos, tres boletos y una jornada que puede cambiar por completo el panorama rumbo a los octavos de final del Mundial 2026.