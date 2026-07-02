Resultados de HOY miércoles 1 de julio en los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026

Concluyó una nueva jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM con tres emocionantes partido de la fase de Dieciseisavos de Final en donde las selecciones de Inglaterra y Bélgica tuvieron que venir de atrás para superar sus series ante conjuntos africanos, mientras que Estados Unidos derrotó con autoridad a Bosnia Herzegovina.

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Los resultados de este miércoles 1 de julio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

México conoció a su rival de los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 luego de que la Selección de Inglaterra y Harry Kane lograra la remontada ante la República Democrática del Congo para avanzar a la siguiente ronda.

Más tarde, la Selección de Bélgica rescató en los minutos finales el empate ante Senegal y obligó al alargue en donde gracias a un polémico penal obtuvo su pase a los Octavos de Final.

Los senegaleses habían dado una actuación soberbia, pero al 86' apareció Romelu Lukaku para dar esperanzas y finalmente Tielemans marcó el del empate, mientras que en el tiempo extra nuevamente el jugador del Aston Villa se encargó de convertir el tanto definitivo en el complemento.

Crédito: Mexsport

El último juego del día fue el que enfrentó a Estados Unidos en contra de Bosnia Herzegovina en el que Balogun pasó de héroe a villano tras marcar al 45 el gol que le dio la ventaja a los estadounidenses, pero irse expulsado a los 64 minutos tras una revisión en el VAR. Finalmente, Tillman convirtió el definitivo al 82' desde un tiro libre directo.

Resultados de este miércoles 1 de julio

Inglaterra 2-1 RD Congo

Bélgica 3-2 Senegal

Estados Unidos 2-0 Bosnia Herzegovina

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