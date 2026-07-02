Dónde y en qué estadio se juega el España vs. Austria del Mundial 2026

La jornada de este jueves 2 de julio iniciará con un choque prometedor entre España y Austria correspondiente a los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En estos momentos, ya no hay margen de error y cualquier paso en falso podría dejar a selecciones fuertes fuera del torneo. En este contexto, muchos se preguntan dónde y en qué estadio se jugará este emocionante duelo.

El partido llama la atención por el presente de la Selección Española. Considerada una de las candidatas a ganar el torneo, el cuadro ibérico es el vigente campeón de la Eurocopa y Lamine Yamal, su principal figura, acapara todas las miradas. Los españoles chocarán ante los austríacos en Estados Unidos, uno de los tres países sedes para esta edición de la Copa Mundial de la FIFA™.

Dónde se juega España vs Austria por los 16avos de final

El partido entre España y Austria se llevará a cabo en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, una de las sedes elegidas por la FIFA para albergar diversos encuentros de la justa veraniega en este 2026.

España vs Austria jugarán en Los Ángeles|Crédito: @SEFutbol / X

El encuentro corresponde a los Dieciseisavos de Final y está programado para este jueves 2 de julio. Para México, el horario del partido será a las 13:00 horas del centro del país, mientras que en España y Austria se disputará a las 21:00 horas.

Será un duelo decisivo: el equipo que gane seguirá con vida en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y avanzará a los Octavos de Final. El que pierda quedará eliminado del torneo.

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En qué estadio se juega España vs. Austria

De acuerdo con el calendario oficial de la FIFA, el España vs. Austria se disputará en el Estadio Los Ángeles, nombre utilizado por el organismo para este recinto durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El estadio será uno de los escenarios principales del torneo en Estados Unidos y forma parte del grupo de sedes mundialistas que recibirán partidos de alta demanda por la presencia de selecciones europeas y por el peso deportivo de la fase eliminatoria.

Para efectos de la cobertura oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el nombre correcto del inmueble es Estadio Los Ángeles.

España y Austria jugarán en el Estadio Los Ángeles|Crédito: @SEFutbol / X

Qué se juega España ante Austria en los 16avos de final

España llega a este partido con la obligación de confirmar su condición de favorita. Si bien es cierto que superaron la Fase de Grupos como primeros del Grupo H, el empate ante Cabo Verde en el debut sigue despertando ciertas dudas. Un triunfo aquí volvería a ponerlo en su lugar de candidato.

Austria, por su parte, llega con el objetivo de dar uno de los golpes de esta instancia. El conjunto austriaco logró meterse entre los clasificados como segundo del Grupo J y ahora buscará extender su camino ante una selección española que suele tener el control de la pelota como una de sus principales armas.

El ganador del España vs. Austria avanzará a los Octavos de Final y se enfrentará al vencedor de la llave entre Portugal y Croacia, otro de los cruces fuertes de esta zona del cuadro y que se llevará a cabo durante el transcurso de esta jornada.