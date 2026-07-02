España vs Austria: qué dicen las apuestas y simulaciones para este partido de 16avos del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ entra en su fase decisiva y uno de los encuentros más atractivos de los dieciseisavos de final será el que protagonizarán España y Austria este miércoles 2 de julio. El partido se disputará en el NRG Stadium de Houston, Texas, y comenzará a la 1:00 p.m. (hora del centro de México).

Aunque los dos equipos mostraron argumentos sólidos durante la fase de grupos, tanto las simulaciones realizadas por inteligencia artificial como las opiniones más repetidas en redes sociales colocan a España como el principal candidato para quedarse con la victoria y avanzar a la siguiente ronda.

España llega con una ligera ventaja según sitios de apuestas y la IA|Mexsport

Qué pronostican la inteligencia artificial y las redes sociales

Las simulaciones más compartidas en plataformas de análisis deportivo coinciden en que España tiene mayores probabilidades de clasificación gracias a la calidad de su plantel, la posesión de balón y el rendimiento mostrado durante la fase de grupos.

La mayoría de los escenarios proyectan una victoria española en los 90 minutos, con marcadores que oscilan entre el 2-0 y el 2-1. Sin embargo, también advierten que Austria podría complicar el encuentro mediante la presión alta y las transiciones rápidas.

En plataformas como X, TikTok e Instagram, la conversación previa al partido muestra una clara inclinación hacia España. Muchos aficionados destacan la experiencia internacional de sus figuras y consideran que cuenta con una de las plantillas más completas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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Aun así, también existen usuarios que recuerdan las sorpresas registradas en esta edición del torneo y señalan que Austria ha demostrado ser un equipo competitivo capaz de poner en aprietos a cualquier rival.

Selección Nacional de Austria se prepara para la Copa Mundial de la FIFA 2026.|Pier Giavelli/Mexsport

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