Los partidos que se disputan HOY lunes 6 de julio del Mundial 2026™

Este lunes 6 de julio, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ define a dos invitados más para la ansiada ronda de los cuartos de final con dos enfrentamientos de pronóstico reservado. El menú de hoy incluye el apasionante clásico ibérico entre Portugal y España, seguido por el electrizante cara a cara entre el coanfitrión Estados Unidos y la siempre peligrosa selección de Bélgica.

Lira rompe el silencio tras la eliminación: “Muy orgulloso de ser mexicano”

Portugal vs. España: 13:00 horas

A las 13:00 horas (tiempo del centro de México), las miradas de todo el planeta futbol se posarán sobre el imponente Dallas Stadium. Portugal y España revivirán una de las rivalidades más pasionales del viejo continente, pero en esta ocasión con un boleto directo a los cuartos de final en juego.

Para el combinado portugués, este partido representa una cita con el destino en lo que se perfila como la última gran batalla de Cristiano Ronaldo en una justa mundialista. La escuadra lusitana confía en el liderazgo de su capitán y en el desequilibrio de su talentosa ofensiva para romper el muro rival. Sin embargo, la tarea no será nada sencilla; enfrente estará España, la actual campeona de Europa, un equipo que procesa el balón con maestría y busca asfixiar a sus oponentes mediante la posesión.

¿Dónde ver el partido Portugal vs España?

Este duelo tan esperado lo podrás ver EN VIVO y GRATIS a través de TV Azteca en Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración y análisis del mejor equipo de esta fiesta mundialista. Christian Martinoli, Luis Garcia, Jorge Campos, Zague, Jorge Valdano e Iker Casillas. La transmisión del partido iniciará a las 12:40 horas en TV abierta, pero a través de digital habrá un previo que comenzará a las 12:05 horas.

VER AQUÍ EL PARTIDO PORTUGAL VS ESPAÑA

TE PUEDE INTERESAR:



Estados Unidos vs. Bélgica: 18:00 horas

Más tarde, a las 18:00 horas, el Seattle Stadium se convertirá en una auténtica caldera cuando la selección de los Estados Unidos salte a la cancha para medirse ante Bélgica. El conjunto de las barras y las estrellas quiere hacer valer su condición de local y dar un golpe de autoridad histórico ante su afición.

El reto para los norteamericanos es mayúsculo. Bélgica llega con una plantilla experimentada, con sed de gloria y un ataque vertical que viene de superar una durísima batalla en la fase anterior. Estados Unidos necesitará de un planteamiento defensivo impecable y de la contundencia de sus atacantes para inclinar la balanza a su favor en un inmueble que registrar un lleno absoluto.

