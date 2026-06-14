México podría llegar clasificado al último partido del Grupo A: qué debe pasar

El panorama competitivo dentro del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ofrece un escenario matemático sumamente favorable para las aspiraciones de la Selección Mexicana. Tal es así que, una combinación de resultados en la fecha 2 del grupo integrado también por Sudáfrica, República Checa y Corea del Sur, podría dejar a México virtualmente clasificada a los 16vos de final.

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El diseño del calendario oficial otorga una ventaja estratégica al cuadro dirigido por Javier Aguirre, de cara a sus próximos compromisos sobre el terreno de juego. La meta primordial de la Selección Mexicana consistirá en resolver su permanencia en la justa mundialista sin la necesidad de arriesgar su futuro en la última fecha y para que esto ocurra, deberá ganarle si o sí a Corea del Sur este jueves.

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Estos resultados lo dejarían a México en los 16vos del Mundial 2026

La combinación de resultados requerida para decretar el pase anticipado del combinado azteca se fundamenta en la obtención de una victoria contundente este jueves en el Estadio Guadalajara. El seleccionado mexicano necesita sumar de a tres puntos frente al representativo de Corea del Sur para llegar a un acumulado de seis unidades en la tabla general.

De forma paralela la escuadra nacional requiere que el conjunto de la República Checa se imponga al cuadro de Sudáfrica en el otro duelo del sector. Este par de marcadores dejaría a los checos y a los mexicanos en las dos primeras posiciones con una ventaja numérica insuperable y con ese panorama los Tigres de Asia y los Bafana Bafana quedarían matemáticamente eliminados del certamen veraniego.

Con este panorama, los dirigidos por Javier Aguirre tendrán la obligación de sumar de a tres frente a Corea del Sur para llegar a la última jornada frente a República Checa con la tranquilidad de estar clasificados y además, esto le daría la opción al estratega mexicano de darle rodaje a los jugadores que aún no sumaron minutos en la justa mundialista.