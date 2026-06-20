Los partidos que se jugarán HOY sábado 20 de junio en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue elevando la tensión y este sábado 20 de junio podría comenzar a definir el futuro de varias selecciones en la fase de grupos. Con la Jornada 2 en marcha, algunos equipos buscarán dar un golpe rumbo a los dieciseisavos de final, mientras que otros ya juegan con la presión de no poder fallar.

La actividad arranca con un auténtico partidazo del Grupo F, continúa con un duelo de alto voltaje en el Grupo E, y cierra con dos encuentros donde podría empezar a perfilarse quién sigue con vida y quién se complica seriamente.

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Partidos de hoy sábado 20 de junio en el Mundial 2026

Países Bajos vs Suecia | 11:00 AM (Por Azteca 7 y plataformas digitales de Azteca Deportes)

Países Bajos y Suecia protagonizan uno de los choques más atractivos del día. La Naranja Mecánica dejó dudas tras empatar 2-2 ante Japón, mientras que los suecos llegaron encendidos luego de aplastar 5-1 a Túnez. Ambos lucen como serios candidatos a avanzar, por lo que este duelo podría marcar el rumbo del grupo.

Alemania vs Costa de Marfil | 2:00 PM

Más tarde, Alemania pondrá a prueba su gran arranque tras golear 7-1 a Curazao. Sin embargo, Costa de Marfil representa un reto mucho más serio. Los africanos vencieron a Ecuador en su debut y han demostrado que tienen velocidad, físico y talento suficiente para incomodar a cualquiera.

Ecuador vs Curazao | 6:00 PM

En el tercer turno, Ecuador ya no tiene margen de error. Tras caer ante Costa de Marfil, La Tri necesita sumar sí o sí frente a Curazao, selección que aunque fue goleada por Alemania, logró marcar en su histórico debut mundialista.

Túnez vs Japón | 10:00 PM

La jornada cerrará con Túnez vs Japón. Los africanos llegan golpeados tras la goleada sufrida ante Suecia, mientras que Japón dejó buenas sensaciones frente a Países Bajos. Los Samuráis Azules parten como favoritos para llevarse tres puntos que podrían acercarlos a la siguiente ronda.

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¿Dónde ver EN VIVO el Países Bajos vs Suecia por TV Azteca?

El partido que TV Azteca llevará completamente EN VIVO y GRATIS este sábado será el Países Bajos vs Suecia.

La transmisión comenzará a partir de las 10:40 AM por Azteca 7 y por las plataformas digitales de Azteca Deportes, con toda la previa, análisis y el mejor equipo de narración.

Se espera un choque intenso entre dos selecciones que llegan con argumentos para pelear por el liderato del Grupo F.