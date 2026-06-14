El momento más emotivo de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026 ocurrió antes del debut de Portugal

Su personaliidad, mucha veces excéntrica, no lo aleja de los aficionados. Al contrario: Cristiano Ronaldo es perseguido por sus fanáticos y -casi de manera sistemática- protagoniza sucesos como el ocurrido en las últimas horas. ¿Qué ocurrió? En el marco de las actividades oficiales de la Copa Mundial de la FIFA™, el capitán luso es dueño de una secuencia que ya es historia en las redes sociales: el encuentro con una joven admiradora que, al tenerlo frente a frente, no pudo contener las lágrimas de emoción.

La filmación, que rápidamente se expandió en plataformas como X, Instagram y TikTok, captura la calidez del astro europeo, quien dedicó tiempo y afecto a la seguidora, reafirmando por qué es una de las figuras más influyentes en la historia del deporte. Más allá del talento goleador que lo llevó a brillar en el Real Madrid, Manchester United y Juventus, entre otros, este tipo de escenas son las que terminan de consolidar el legado de CR7 en esta nueva edición del torneo.

Cristiano Ronaldo presume su físico en entrenamiento y cumple el sueño de uno de sus más grandes fans al conocerlo y abrazarlo. 🥹 ¿Qué te pareció? 🔥



Fotos y video original por: @cristiano / celine.dept pic.twitter.com/53qtkz0Glr — EstiloDF (@EstiloDF) June 14, 2026

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Una jovencita lo abraza y no puede contener las lágrimas. El futbolista le pide que no llore y le consulta si habla español o solo inglés. Con gestos cargados de admiración, la fanática -con playera de Portugal- le remarcó que era un ídolo y una verdadera inspiración para la sociedad. En medio de los elogios llegó la foto, con la bronda del atacantea: "sí, claro. Nos tomamos la foto, pero no llores", insistió.

"El camino se construye caminando": La madura visión de CR7 sobre el título

Lejos de dejarse llevar por la euforia de la multitud, Cristiano Ronaldo mantiene los pies sobre la tierra. En sus declaraciones recientes, el actual delantero del Al-Nassr demostró que su ambición sigue intacta, pero su enfoque es ahora mucho más cerebral y metódico.

"Lo más importante es empezar bien con el primer partido, el segundo y el tercero, pasar en primer lugar del grupo y a partir de ahí ir viendo partido a partido. Pero no tenemos que ir ya con las expectativas de que vamos a ganar. Creo que tiene que ser paso a paso, con calma", declaró el capitán portugués, marcando el ritmo de trabajo para un equipo que llega con hambre de gloria.

Para Ronaldo, la clave de este torneo radica en la paciencia y el trabajo colectivo. Sobre el potencial de sus compañeros, se mostró plenamente confiado en que Portugal puede ser uno de los protagonistas que llegue a la gran final del 19 de julio en el MetLife Stadium: "Esta es una muy buena generación, una generación que va a dar muchas alegrías a los portugueses. Así que soy muy positivo: creo que las cosas van a ir bien y que haremos un buen torneo".