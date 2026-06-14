Holanda vs Japón: ¿Donde ver EN VIVO y GRATIS el partido de debut de Países Bajos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Este domingo 14 de junio, la espera terminó para el Grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El imponente Dallas Stadium de Arlington, Texas, abre sus puertas para albergar uno de los duelos de estilos más atractivos de la primera fase: la siempre favorita "Naranja Mecánica" de Países Bajos se mide ante el dinámico y disciplinado combinado de Japón. Si no quieres perderte este partidazo, aquí te decimos cómo sintonizarlo completamente EN VIVO y GRATIS.

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Brasil deja escapar la victoria ante un valiente Marruecos | Resumen y Goles del Mundial 2026

¿A qué hora juega Países Bajos vs. Japón?

El silbatazo inicial está programado para las 14:00 horas (tiempo del centro de México). Es el horario estelar dominical de esta jornada mundialista, ideal para disfrutar en familia del debut de dos escuadras llamadas a ser protagonistas y buscar el liderato de un sector que comparten con Suecia y Túnez.

¿Dónde ver el partido Países Bajos vs. Japón?

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Ambas selecciones saltarán al terreno de juego con la urgencia de sumar tres puntos clave. Los europeos apuestan por su jerarquía técnica, mientras que los nipones buscan dar la primera gran campanada del torneo con su velocidad colectiva. Prepara tu pantalla favorita, conéctate con nosotros y vive la máxima fiesta del futbol mundial.

