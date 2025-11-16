Partidos de HOY domingo 16 de noviembre en la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil

Los partidos de semifinales de vuelta del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil se juegan este domingo 16 de noviembre donde se espera una jornada vibrante donde saldrán los dos equipos finalistas que buscarán coronarse.

Tigres recibe a Cruz Azul en Estadio Universitario a partir de las 17:00 horas y América enfrenta a Guadalajara en el Estadio de la Ciudad de los Deportes a las 19:00 horas tiempo del centro de México.

Tigres vs Cruz Azul en el Estadio Universitario

Tigres, máximas ganadoras de la Liga femenil, llegan con la obligación de imponer su jerarquía en casa tras el empate 1-1 en la ida ante Cruz Azul. En aquel duelo, Bárbara Olivieri adelantó a las regiomontanas al minuto 45+4, pero Ana García igualó al 75’ para las celestes. La Máquina, que eliminó a Pachuca con un contundente 6-2 global en cuartos, sueña con alcanzar su primera final en la historia y confía en mantener la intensidad para sorprender en el Volcán. Las Amazonas, por su parte, cerró la fase regular como líder y aunque sufrió para superar a Juárez en cuartos (1-0 global), sigue siendo favorito por su experiencia y fortaleza como local.

América vs Guadalajara en el estadio de la Ciudad de los Deportes

En el otro frente, el Clásico Nacional Femenil definirá al segundo finalista. América llega con ventaja luego de vencer 2-0 a Chivas en la ida disputada en Guadalajara. Scarlett Camberos abrió el marcador apenas al minuto 3 y Kimberly Rodríguez amplió la diferencia al 67’, dejando a las americanistas con una cómoda ventaja para la vuelta en casa. Las azulcremas, que han mostrado regularidad durante todo el torneo, buscarán cerrar la serie con autoridad y confirmar su condición de favoritas al título.

Las Chivas Femenil, en cambio, necesitan una remontada histórica en la capital. El Rebaño no logró imponer condiciones en casa y ahora está obligado a ganar por diferencia de tres goles para avanzar en forma directa. La presión será máxima, pero el equipo rojiblanco confía en su capacidad de reacción y en la garra que caracteriza los clásicos.

La jornada de este domingo promete emociones: por un lado, Tigres defiende su hegemonía ante una Cruz Azul que vive su mejor campaña; por el otro, América busca confirmar su pase a la final frente a unas Chivas que no se rinden.

