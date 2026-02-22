Partidos de HOY domingo 22 de febrero en la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Con dos partidos concluye la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX este domingo 22 de febrero donde entra en acción el conjunto de Pumas, uno de los dos equipos que continúa sin conocer la derrota y en casa enfrentará a los Rayados de Monterrey.

Pumas vs Monterrey - Estadio Olímpico Universitario - 17:00 horas

El rendimiento de Pumas ha sido una de las grandes sorpresas en lo que va de la Liga BBVA MX en este Clausura 2026, ya que es uno de los dos equipos, junto con Toluca, que no han perdido (G3, E3). La UNAM viene de ganar un partido complejo ante Puebla (G 3-2) en condición de visitante en la jornada pasada, y el equipo felino solo tiene la competencia interna como preocupación luego de quedar eliminado en la Copa de Campeones de CONCACAF a manos de San Diego, de la MLS, por un 4-2 en el marcador global. Pumas confiará en su buen rendimiento como local para marcar la diferencia en este choque, ya que está invicto en sus últimos cinco compromisos en casa (G3, E2).

Rayados pasó por un momento complejo hace unas semanas, en el que empató con el Xelajú en la Copa de Campeones de CONCACAF y perdió ante el América, pero se ha recuperado y llega a este choque, tras dos victorias consecutivas sin recibir goles en contra. Esa buena racha le permitió avanzar en la Concachampions, pero también lo tiene situado en la zona alta del Clausura 2026. La gran esperanza de Monterrey de lograr un buen resultado en este choque va de la mano con lograr un buen resultado fuera de casa, y con un registro de G2, P1 como visitante en lo que va del campeonato.

El historial reciente entre estos dos conjuntos favorece claramente a Monterrey. Rayados suma 11 partidos consecutivos sin perder ante Pumas en todas las competiciones (G7, E4).

Querétaro vs Juárez - Estadio La Corregidora - 19:00 horas

Cuando parecía que Querétaro comenzaba a despertar en el Clausura 2026, volvió a sufrir una derrota, esta vez ante Atlético de San Luis por marcador de 3-0. Este fue el tercer descalabro en el certamen, lo que significa que ha perdido el 50 % de sus partidos y sólo ha ganado uno en seis fechas (G1, E2, P3). No todo es malo para la escuadra que dirige el estratega chileno Esteban González, ya que, al menos en casa, viene de no perder en sus últimos dos partidos y mantuvo la portería imbatida en ambas ocasiones (G1, E1).

Durante la jornada pasada, Juárez firmó su tercer derrota consecutivo, al caer por marcador de 1-2 ante Necaxa, antes de eso, había perdido ante Pachuca y Cruz Azul, pero lo que en realidad preocupa a su entorno es el hecho de que no ha podido ganar en los cinco encuentros más recientes (E1, P4). El director técnico Pedro Caixinha comienza a sentir presión sobre sus hombros, ya que desde que debutó con una victoria ante Mazatlán no ha vuelto a ganar.

