Partidos de HOY domingo 3 de mayo en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil

Con dos partidos finaliza este domingo 3 de mayo los duelos de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil donde saldrán los dos equipos semifinalistas que acompañarán a América y las Rayadas de Monterrey.

“Mejor ni hablamos”: Christian Martinoli y Luis García analizan el Tigres vs Chivas

Tigres vs Toluca - Estadio Universitario - 19:00 horas

El Estadio Universitario será el escenario donde las Amazonas de Tigres busquen revertir la situación ante unas Diablas Rojas del Toluca que llegan con el ánimo por las nubes tras dar el primer golpe en el partido de ida.

El marcador global favorece a las escarlatas 2-1, un resultado que ha puesto a prueba la jerarquía del equipo más laureado de la categoría. Toluca, con una exhibición de orden táctico y contundencia, logró doblegar a las regiomontanas en el Nemesio Díez, rompiendo los pronósticos y obligando a las dirigidas por Pedro Martínez Loza a buscar una remontada épica frente a su afición.

Para avanzar a las semifinales, Tigres necesita ganar por cualquier marcador que iguale el global (un 1-0 es suficiente), ya que su mejor posición en la tabla general les otorga la ventaja en caso de empate. Por su parte, las Diablas del Toluca accederán a la siguiente ronda con cualquier victoria o empate.

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Pachuca vs Guadalajara - Estadio Hidalgo - 21:10 horas

El Estadio Hidalgo se prepara para una noche de emociones intensas cuando las Tuzas del Pachuca reciban a las Chivas de Guadalajara en el partido de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026. Con el boleto a semifinales en juego, la tensión es máxima tras el resultado obtenido en el primer capítulo de la serie.

El conjunto tapatío llega a la "Bella Airosa" con la ventaja mínima tras imponerse 2-1 en el partido de ida. Gracias a una actuación destacada en territorio jalisciense, el Rebaño Sagrado tiene el control del cronómetro; sin embargo, sabe que la diferencia de un solo gol es sumamente frágil ante una de las ofensivas más peligrosas del certamen.

Por su parte, las Tuzas confían en el peso de su localía y en su capacidad goleadora para revertir la situación. Para avanzar, Pachuca necesita la victoria; cabe recordar que, en caso de empate en el marcador global, el criterio de desempate favorecerá al equipo que haya terminado en mejor posición dentro de la tabla general durante la fase regular.

