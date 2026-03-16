Partidos de HOY lunes 16 de marzo en la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil 

Este lunes 16 de marzo promete una triple cartelera en el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil continúa con su vibrante Clausura 2026. Tres duelos de alto voltaje marcarán la Jornada 12, con equipos que buscan consolidarse en la parte alta de la tabla y otros que luchan por mantenerse en la pelea por la Liguilla.

Tigres vs Querétaro | ¡ATAJADÓN de Nahuel ! | Jornada 11 | Clausura 2026 | Liga MX | Azteca Deportes

Atlas vs Monterrey – Estadio Colomos - 19:00 horas

La jornada arranca en Guadalajara con un choque de estilos. Atlas, que ha mostrado solidez en casa, recibe a Monterrey, uno de los conjuntos más poderosos del torneo y que se encuentra en la cima de la tabla. Las rojinegras intentarán frenar la ofensiva regia liderada por figuras de experiencia, mientras que las Rayadas buscan reafirmar su condición de favoritas y seguir sumando puntos que las mantengan en el primer puesto. El duelo promete intensidad desde el silbatazo inicial.

América vs Toluca – Estadio Ciudad de los Deportes - 20:00 horas

En la CDMX, las Águilas del América se enfrentan a Toluca en el partido de la jornada y que podría definir posiciones clave en la tabla. América llega con la presión de obtener un triunfo frente a su afición, mientras que las Diablas Rojas quieren dar la sorpresa y demostrar que pueden competir de tú a tú contra los grandes. La velocidad y el juego ofensivo serán protagonistas en este duelo.

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León vs Mazatlán – Estadio de León - 21:00 horas

La noche cierra con el enfrentamiento entre León y Mazatlán. Las esmeraldas buscan aprovechar la localía para sumar tres puntos vitales en su aspiración de meterse a la Liguilla. Mazatlán, por su parte, llega con la misión de romper pronósticos y seguir luchando para colarse entre las ocho mejores en la clasificación final. La afición guanajuatense espera un partido dinámico, con goles y emociones hasta el último minuto.

