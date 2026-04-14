Partidos de HOY martes 14 de abril; así se jugará el Play-In de la NBA 2026

Hemos llegado, finalmente, a la etapa más emocionante y esperada del baloncesto profesional a nivel internacional. La NBA se dice lista para comenzar con la postemporada, motivo por el cual aquí conocerás los juegos de Play-In que se disputarán hoy martes 14 de abril del 2026.

Los playoffs de la NBA

Será este martes cuando un total de cuatro instituciones se enfrenten a fin de conocer a las dos escuadras que accedan a la siguiente ronda de los Playoffs de la NBA, en una temporada que ha traído consigo mucha emoción en el campo y que podría ser la última de varias estrellas consagradas en este deporte.

¿Qué partidos de la NBA habrá hoy martes 14 de abril?

Charlotte Hornets (9) vs Miami Heat (10) | Conferencia Este | 17:30 horas | Spectrum Center.

Phoenix Suns (7) vs Portland Trail Blazers (8) | Conferencia Oeste | 20:00 horas | PHX Arena.

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¿Su favorito? pic.twitter.com/juZw9ZwrU7 — NBA MÉXICO (@NBAMEX) April 13, 2026

¿Cuándo se disputará el Play-In de la NBA 2026?

Debes tener en cuenta que el Play-In de la temporada 2026 de la NBA comenzará oficialmente este martes 14 de abril para terminar el viernes 17. Bajo este contexto, la ronda de los Playoffs dará inicio un día después; es decir, el próximo sábado 18 de abril.

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¿Cómo se distribuye el formato de la NBA 2026?

El formato se mantiene sin cambios respecto a la temporada anterior, por lo que aquellas escuadras ubicadas entre el séptimo y el décimo lugar de cada conferencia buscarán los últimos dos boletos rumbo a la postemporada.

Se trata, entonces, de una fase relativamente similar a lo que se vivió en la Liga BBVA MX en los últimos torneos. El ganador entre el séptimo y el octavo lugar avanzará a los Playoffs como el séptimo mejor sembrado, mientras que el perdedor entre el noveno y el décimo puesto queda eliminado. Dicho esto, el perdedor entre el séptimo y octavo lugar enfrenta al ganador entre el noveno y el décimo para conocer al último sembrado de la NBA 2026.