Partidos de HOY martes 14 de abril; así se jugará el Play-In de la NBA 2026
El Play-In de la NBA, finalmente, ha llegado. Por tal motivo, no está de más que conozcas qué equipos se enfrentarán durante hoy martes 14 de abril.
Hemos llegado, finalmente, a la etapa más emocionante y esperada del baloncesto profesional a nivel internacional. La NBA se dice lista para comenzar con la postemporada, motivo por el cual aquí conocerás los juegos de Play-In que se disputarán hoy martes 14 de abril del 2026.
Los playoffs de la NBA
Será este martes cuando un total de cuatro instituciones se enfrenten a fin de conocer a las dos escuadras que accedan a la siguiente ronda de los Playoffs de la NBA, en una temporada que ha traído consigo mucha emoción en el campo y que podría ser la última de varias estrellas consagradas en este deporte.
¿Qué partidos de la NBA habrá hoy martes 14 de abril?
- Charlotte Hornets (9) vs Miami Heat (10) | Conferencia Este | 17:30 horas | Spectrum Center.
- Phoenix Suns (7) vs Portland Trail Blazers (8) | Conferencia Oeste | 20:00 horas | PHX Arena.
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¿Cuándo se disputará el Play-In de la NBA 2026?
Debes tener en cuenta que el Play-In de la temporada 2026 de la NBA comenzará oficialmente este martes 14 de abril para terminar el viernes 17. Bajo este contexto, la ronda de los Playoffs dará inicio un día después; es decir, el próximo sábado 18 de abril.
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¿Cómo se distribuye el formato de la NBA 2026?
El formato se mantiene sin cambios respecto a la temporada anterior, por lo que aquellas escuadras ubicadas entre el séptimo y el décimo lugar de cada conferencia buscarán los últimos dos boletos rumbo a la postemporada.
Se trata, entonces, de una fase relativamente similar a lo que se vivió en la Liga BBVA MX en los últimos torneos. El ganador entre el séptimo y el octavo lugar avanzará a los Playoffs como el séptimo mejor sembrado, mientras que el perdedor entre el noveno y el décimo puesto queda eliminado. Dicho esto, el perdedor entre el séptimo y octavo lugar enfrenta al ganador entre el noveno y el décimo para conocer al último sembrado de la NBA 2026.