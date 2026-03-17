Partidos de HOY martes 17 de marzo en los octavos de final de vuelta de la Concachampions 2026

Con dos duelos inicia los partidos de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf, o también conocida como la Concachampions, este martes 17 de marzo donde se deciden los primeros equipos que conseguirán sus boletos para los cuartos de final.

GOL de Jesús ‘Tecatito’ Corona: FC Juárez 0-2 Rayados | Jornada 11 Clausura 2026

Alajuelense vs Los Angeles FC - Estadio Alejandro Morera Soto - 19:00 horas

Alajuelense y Los Angeles FC se preparan para definir su serie tras el empate 1-1 en la ida, un resultado que deja todo abierto en esta eliminatoria. El conjunto costarricense buscará aprovechar su localía y el apoyo de su afición para imponer condiciones, sabiendo que necesita ganar en los 90 minutos para avanzar o igualar a cero goles. Su reto será mantener la solidez defensiva y encontrar la contundencia ofensiva que les permita superar a un rival de jerarquía. Por su parte, LAFC llega con la ventaja de que cualquier triunfo como visitante lo clasifica directamente, mientras que un empate con 2 goles para arriba también le favorece. El equipo angelino confía en su experiencia internacional y en la capacidad de sus figuras para marcar diferencias en momentos clave. El duelo promete intensidad y emoción, con ambos clubes conscientes de que un error puede costar la clasificación a la siguiente ronda.

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Cruz Azul vs Monterrey - Estadio Cuauhtémoc - 21:00 horas

Cruz Azul y Monterrey se juegan el pase en un duelo vibrante tras el 3-2 conseguido por la Máquina en la ida como visitante. El resultado le da una ventaja importante al conjunto celeste, ya que además cuenta con tres goles fuera de casa, un factor clave en caso de empate global. Para avanzar, Cruz Azul necesita mantener la solidez defensiva y aprovechar su localía, incluso un empate le bastaría para clasificar. Monterrey, por su parte, está obligado a ganar por diferencia de un gol si logra marcar al menos tres tantos, pues el criterio de gol de visitante podría darle el pase. Sin embargo, si el marcador termina 1-0 o 2-1 a favor de los Rayados, sería Cruz Azul quien avance. El equipo regiomontano confía en su poder ofensivo y experiencia en instancias decisivas, mientras que los capitalinos buscan confirmar su buen momento y dar un golpe de autoridad en casa. El partido promete intensidad y emoción hasta el último minuto.

