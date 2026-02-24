Partidos de HOY martes 24 de febrero en los playoffs de vuelta de la UEFA Champions League 2025/26

Este martes 24 de febrero inician los partidos de vuelta de los playoffs de la UEFA Champions League 2025/26 con cuatro duelos que definirán a cuatro equipos que entrarán a la ronda de octavos de final.

Atlético de Madrid vs Club Brujas - Estadio Metropolitano - 11:45 horas

El Metropolitano será escenario de un duelo vibrante tras el 3-3 de la ida en Bélgica. El Atlético de Madrid necesita ganar para asegurar su pase, ya que cualquier empate con goles llevaría la eliminatoria a la prórroga y eventualmente a penales. Club Brujas, por su parte, sabe que un triunfo en Madrid lo clasifica directamente, mientras que un empate se van a tiempo extra.

Bayer Leverkusen vs Olympiacos - BayArena - 14:00 horas

Con la ventaja de 2-0 conseguida en Grecia, el Bayer Leverkusen llega con comodidad al BayArena. El conjunto alemán puede incluso perder por un gol y aún así avanzar. Olympiacos está obligado a ganar por tres goles de diferencia para remontar, o al menos empatar la serie con un 2-0 para forzar la prórroga. La presión recae en los visitantes, que necesitan un partido casi perfecto.

Inter vs Bodo/Glimt - Estadio Giuseppe Meazza - 14:00 horas

La gran sorpresa de la ida fue el triunfo 3-1 del Bodo/Glimt en Noruega. El Inter debe ganar por dos goles de diferencia (2-0, 3-1) para igualar la serie y forzar tiempo extra, o por tres goles para avanzar directamente. El equipo escandinavo, en cambio, con un empate o incluso una derrota por un gol, se clasifica a octavos. La misión del Inter es remontar en Milán, donde la afición será clave.

Newcastle vs Qarabag - St. James' Park - 14:00 horas

La eliminatoria más desequilibrada es la que enfrenta al Newcastle y Qarabag. Los ingleses golearon 6-1 en la ida y prácticamente tienen asegurado el pase. Incluso perdiendo por cuatro goles, avanzarían. Qarabag necesitaría un milagro: ganar por cinco goles de diferencia en St. James’ Park para igualar la serie y forzar tiempo extra. El conjunto de Eddie Howe puede rotar jugadores pensando en la siguiente fase.

