OFICIAL: Renuncia DT de selección nacional, a meses de jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026 a causa de su hija

Dick Advocaat, histórico técnico neerlandés, anunció en forma sorpresiva su renuncia como entrenador de la selección nacional de Curazao, apenas a 108 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La decisión, lejos de estar motivada por cuestiones de futbol, responde a una razón profundamente personal: cuidar de su hija, quien enfrenta problemas de salud.

El técnico de 78 años logró lo que parecía imposible: clasificar a Curazao por primera vez en su historia a la máxima fiesta de futbol en el mundo. Bajo la dirección de Advocaat, la pequeña nación caribeña sorprendió en las eliminatorias y se convirtió en una de las historias más inspiradoras del futbol internacional. “Clasificar a la nación más pequeña para la Copa Mundial de la FIFA 2026 fue uno de los momentos más destacados de mi carrera”, expresó el técnico en un comunicado oficial.

La Federación de Futbol de Curazao publico que la renuncia se dio de manera amistosa, consensuada y con pleno respaldo institucional. “Dick ha decidido dar un paso al costado para dedicarle toda su atención a su hija. Respetamos profundamente su decisión y le agradecemos por haber escrito una página dorada en nuestra historia”, señaló el organismo.

¿Cuáles fueron las palabras de despedida de Advocaat?

Advocaat se mostró conmovido al despedirse: “Extrañaré mucho a Curazao, su gente y mis colegas. Estoy orgulloso de mis jugadores, del personal y de los miembros de la junta directiva que creyeron en nosotros”.

La Federación de Futbol de Curazao confirmó que Fred Rutten, también neerlandés y con experiencia en la Eredivisie, asumirá el cargo de inmediato. “Es un momento difícil para Dick y le deseo a él y su familia fuerza. Es realmente un honor continuar con su trabajo. Curazao puede esperar la misma dedicación y compromiso de mi parte”, declaró Rutten.

¿Cuál es el calendario de Curazao en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Curazao jugará en el Grupo E: