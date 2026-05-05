Partidos de HOY martes 5 de mayo en las semifinales de Concachampions 2026

Los duelos de vuelta de las Semifinales de la Copa de Campeones de Concacaf comienzan este martes 5 de mayo con el duelo entre Tigres de la UANL ante el conjunto de la MLS, Nashville SC.

Tigres vs Chivas: resumen y goles de un partidazo en los Cuartos de Ida del Clausura 2026

Tigres vs Nashville - Estadio Universitario - 19:30 horas

El conjunto de Tigres llega a esta cita con la ventaja mínima tras haber ganado 1-0 en el duelo de ida. A pesar de una temporada marcada por la irregularidad y las lesiones, los dirigidos por Guido Pizarro parecen haber encontrado su mejor versión en el momento más oportuno.

La inercia es totalmente positiva para los felinos: encadenan tres victorias consecutivas en todas las competiciones. El fin de semana pasado, dieron un golpe de autoridad en la Liguilla del Clausura 2026 al vencer 3-1 a las Chivas, demostrando que tienen la profundidad de plantilla necesaria para pelear el doblete. Hoy, ante su gente, la consigna es clara: gestionar la ventaja y sentenciar la eliminatoria.

Aunque el panorama luce accesible para los locales, subestimar al Nashville sería un error histórico. Si bien el equipo de Tennessee llega tras un amargo empate sin goles ante Philadelphia Union, su currículum en esta edición de la Concachampions es impresionante.

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El conjunto de la MLS ya sabe lo que es silenciar un estadio histórico en México: en la ronda anterior, eliminaron al América en la Ciudad de México, una hazaña que los coloca como un rival de altísimo peligro. Además, los números respaldan su confianza fuera de casa; en lo que va del 2026, solo han perdido uno de sus nueve partidos como visitantes (5V, 3E, 1D).

Tigres apostará por el control del mediocampo y la experiencia de sus figuras para dormir el partido, mientras que Nashville buscará explotar la velocidad en las transiciones, sabiendo que un gol suyo obligaría a los felinos a no relajarse ni un segundo.

