Partidos de HOY miércoles 11 de marzo en los octavos de final de ida de la Concachampions 2025/26

Con tres partidos continúa los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf, o también conocidas como la Concachampions, este miércoles 11 de marzo con la participación del astro argentino Lionel Messi y el actual campeón de la Liga MX, los Diablos Rojos de Toluca.

Gignac le da el triunfo a Tigres en el Clásico; América y Chivas ganan | DeporTV Express

Nashville vs Inter Miami - Geodis Park - 17:30 horas

La Copa de Campeones de la Concacaf 2026 entra en su fase decisiva y uno de los duelos más atractivos de octavos será el que enfrente a Nashville contra Inter Miami. El conjunto local llega con la motivación de hacer valer su fortaleza en casa, donde ha construido gran parte de su identidad competitiva en la MLS. Nashville ha demostrado solidez defensiva y capacidad para complicar a rivales de mayor renombre, por lo que buscará dar un golpe de autoridad ante el equipo más mediático del continente.

Inter Miami, por su parte, afronta el reto con la presión de ser favorito. El club de Florida, liderado por figuras internacionales como el astro argentino Lionel Messi, ha convertido cada partido en un espectáculo y ahora quiere trasladarlo a la arena continental. Su racha positiva en la MLS y el poder ofensivo que ha mostrado lo colocan como candidato, aunque deberá superar la intensidad y disciplina táctica de Nashville.

Un duelo que promete emociones fuertes y que podría marcar el rumbo de ambos equipos en la competencia.

TE PUEDE INTERESAR:



Los Ángeles Galaxy vs Mount Pleasant - Dignity Health Sports Park - 19:30 horas

Los Ángeles Galaxy y Mount Pleasant, en un enfrentamiento que refleja la diversidad competitiva del torneo. El Galaxy, uno de los clubes más históricos de la MLS, llega con la presión de confirmar su favoritismo y demostrar que su experiencia internacional puede marcar diferencias. Con figuras consolidadas y un plantel acostumbrado a partidos de alta exigencia, los angelinos buscarán imponer su estilo ofensivo y aprovechar el apoyo de su afición.

Mount Pleasant, representante caribeño, afronta el reto con ilusión y sin nada que perder. Su clasificación a esta instancia ya es histórica y el equipo quiere seguir sorprendiendo, apoyándose en su disciplina táctica y en la motivación de medirse a un gigante de la MLS.

San Diego FC vs Toluca - Snapdragon Stadium - 21:30 horas

Un cruce atractivo en los octavos de final de la Concachampions es el duelo entre San Diego FC y Toluca. El conjunto californiano, uno de los proyectos más recientes de la MLS, afronta su primera gran prueba internacional con la ilusión de consolidarse en el panorama continental. Con una plantilla que mezcla juventud y experiencia, San Diego buscará aprovechar el impulso de su afición y demostrar que puede competir de tú a tú frente a equipos históricos.

Toluca, por su parte, llega con la responsabilidad de representar al futbol mexicano, actual campeón de la Liga MX, y buscar conseguir untítulo en torneos internacionales. Los Diablos Rojos cuentan con un plantel sólido y acostumbrado a partidos de alta presión, lo que los convierte en favoritos sobre el papel. Sin embargo, deberán imponer su jerarquía ante un rival que no tiene nada que perder y que sueña con dar la sorpresa.

