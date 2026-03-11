ÚLTIMA HORA: Selección Nacional confirma que NO irá a la Copa Mundial de la FIFA 2026

logo deportes horizontal
Breaking News

Anuncia Irán que no participará en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El anuncio fue realizado por Ahmad Donjamali, Ministro de Deportes de Irán

Equipos que podrían reemplazar a Irán en el Mundial 2026
Equipos que podrían reemplazar a Irán en el Mundial 2026|Crédito: Azteca Deportes

Escrito por: Fernando Campos

Anuncia Irán que no participará en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. El anuncio fue realizado por Ahmad Donjamali, Ministro de Deportes de Irán, en una transmisión televisiva que rápidamente se convirtió en titular internacional. “Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no tenemos intención de participar en el Mundial”, declaró con firmeza, en referencia a la muerte del Ayatolá Jamenei tras los ataques de Estados Unidos e Israel.

El contexto geopolítico es determinante. En los últimos meses, Oriente Medio ha vivido una escalada de violencia: represalias iraníes contra Emiratos Árabes Unidos y Catar, tensiones diplomáticas crecientes y un clima de hostilidad que ha terminado por trasladarse al terreno deportivo. Donjamali subrayó que “nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados”, palabras que reflejan el trasfondo de dolor y confrontación que acompaña la decisión.

¿Cuál es la posición de Donald Trump e Infantino sobre la no participación de Irán?

La postura oficial contradice versiones previas que sugerían la posibilidad de que Irán sí jugara en el Mundial. Según el diario Faz, incluso el presidente estadounidense Donald Trump había asegurado que el equipo iraní podría participar. El presidente de la FIFA Gianni Infantino señaló que "El presidente Trump me aseguró que la selección nacional iraní es bienvenida al Mundial".

Sin embargo, la declaración del Ministro de Deportes despeja cualquier duda: la selección nacional no viajará a Estados Unidos, sede principal del torneo.

¿Quién tomaría el lugar de Irán en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La FIFA aún no ha emitido un comunicado oficial sobre cómo se cubrirá la vacante que deja Irán. Según el reglamento de la FIFA le permite elegir a su discreción quién será repescado. Esto se establece en el Artículo 6.7:

"Si una asociación miembro participante se retira o es excluida de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la FIFA decidirá al respecto a su entera discreción y tomará las medidas que considere necesarias. La FIFA podrá decidir sustituir a la asociación participante en cuestión por otra”.

