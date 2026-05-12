ÚLTIMA HORA: Jugador del América se incorpora a la Selección Mexicana de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Nueva baja en la Selección Mexicana. A 30 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el combinado nacional dirigido por Javier Aguirre ha confirmado la baja de Jairo Torres, futbolista de Juárez que se encontraba concentrado en el Centro de Alto Rendimiento para los encuentros amistosos ante Ghana, Australia y Serbia.

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Tras dar a conocer la lesión del jugador de los Bravos, Isaías Violante se suma a la concentración del equipo comandado por el 'Vasco' Aguirre.

"La Dirección Deportiva de la Selección Nacional de México da a conocer que:

﻿﻿El jugador Jairo Torres , del Club FC Juárez , sufrió una lesión muscular en la región posterior del muslo derecho, por lo que estará en rehabilitación en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) hasta el 21 de mayo.

﻿﻿Isaías Violante, jugador del Club América, se incorporará a partir de mañana a la concentración de la SNM", señala el comunicado del conjunto nacional.

¿Cuándo juega la Selección Mexicana?

México se enfrenta a Ghana el próximo viernes 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc. Posteriormente, el siguiente rival es Australia el 30 de mayo en el Rose Bowl Stadium de Pasadena, California y la preparación previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se cierra frente a Serbia en el Estadio Nemesio Diez el 4 de junio.

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