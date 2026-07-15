¿Hoy miércoles hay juego del Mundial 2026™? Lo que dice el calendario sobre el 15 de julio

Para todos los aficionados que se preguntan si este miércoles 15 de julio de 2026 hay actividad mundialista, la respuesta es un rotundo sí. El calendario oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tiene reservado para hoy el duelo definitivo de la antesala por el título.

Francia vs España | RESUMEN y GOLES | España a la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

A partir de las 13:00 horas (Tiempo del Centro de México), el Atlanta Stadium se vestirá de gala para albergar el choque de semifinales entre la Selección de Inglaterra y la de Argentina. Un clásico histórico del balompié que podrás disfrutar completamente GRATIS a través de la señal de Azteca 7 (12:40 horas), el sitio web oficial de Azteca Deportes y su aplicación móvil (12:05 horas).

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Lo que se juegan Inglaterra y Argentina en Atlanta

El choque de este miércoles trascenderá el orgullo continental. La escuadra que consiga la victoria en los 90 minutos (o en las instancias requeridas) avanzará directamente a la gran final del certamen, cita programada para el próximo domingo 19 de julio en la imponente sede de Nueva York / Nueva Jersey. En el duelo cumbre ya espera la Selección de España, la cual obtuvo su pase tras eliminar a Francia en un emocionante partido el pasado martes.

Por otro lado, la derrota significará despedirse de la gloria absoluta, pero no del torneo. Quien caiga eliminado este miércoles tendrá que disputar el partido de consolación por el tercer lugar el próximo sábado 18 de julio en la sede de Miami, donde se medirá cara a cara ante la Selección de Francia.

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¿Dónde ver la semifinal GRATIS y EN VIVO?

La transmisión oficial para territorio mexicano iniciará a las 12:40 PM (Tiempo del Centro de México) a través de Azteca 7, contando con el inigualable análisis y estilo del equipo de narradores liderado por Christian Martinoli, Luis García y Jorge Valdano.

