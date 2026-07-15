Jude Bellingham: cuál es el nivel de estudios del jugador de Inglaterra

En un duelo cargado de historia, Inglaterra enfrentará a Argentina hoy en el Estadio de Atlanta por el segundo duelo de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Con ambos seleccionados repletos de estrellas, el número 10 del conjunto británico, Jude Bellingham, es de los más destacados que tendrá el encuentro y en esta última etapa se ha consolidado como uno de los líderes indiscutidos del combinado inglés, junto al capitán Harry Kane.

Javier Aguirre tiene un plan definido para evitar que Harry Kane brille en el duelo entre la Selección Mexicana e Inglatera en la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Crédito: @England

El mediocampista del Real Madrid ha logrado captar la atención de los fanáticos del futbol durante la justa mundialista, no solo por su despliegue físico y su capacidad goleadora en las instancias decisivas, sino también por el rol preponderante que ha pasado a tener dentro del campo de juego. Como si esto fuera poco, Jude también sorprende con sus estudios académicos ya que en su etapa de desarrollo juvenil dentro de las estructuras del Birmingham City, el futbolista inglés cursó sus estudios de nivel secundario en la prestigiosa Priory School, una institución educativa ubicada en la localidad de Edgbaston. Durante su estancia en dicho colegio, un joven Jude completó con éxito el programa de Certificado General de Educación Secundaria (GCSE) y obtuvo una BTEC Nivel 3 en deporte en 2021 (BTEC Level 3 National Extended Diploma in Sport) lo que equivale a un Bachillerato o un Ciclo Superior de Formación Profesional en el sistema británico.

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Así llega Jude Bellingham a la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El actual mediocampista del Real Madrid ha ido de menor a mayor en la justa mundialista, logrando su mejor actuación en el duelo de octavos de final frente a México en el Estadio Ciudad de México, en donde marcó por duplicado. Posteriormente, Inglaterra enfrentó a Noruega en cuartos de final y fue el propio Bellingham quien marcó nuevamente un doblete para sellar la clasificación a las semifinales.

Con esta racha goleadora, Jude Bellingham se posicionó en la tabla de líderes de goleo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y comparte el tercer puesto, con seis tantos, con su compatriota Harry Kane.