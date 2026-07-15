Jorge Valdano fue contundente sobre el Argentina - Inglaterra: “Depende de Messi…”

La selección de Argentina y su par de Inglaterra volverán a verse las caras este miércoles en una semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En la previa del encuentro aparecieron distintos análisis sobre las fortalezas de cada equipo. Uno de los que dejó una opinión clara fue Jorge Valdano, quien puso el foco en el peso de Lionel Messi.

Durante su participación como panelista en Protagonistas Extra para TV Azteca, Jorge Valdano comparó el poder ofensivo de ambas selecciones. El campeón del mundo en México 1986 consideró que Inglaterra llega con más variantes en ataque, mientras que Argentina mantiene una mayor dependencia de su capitán.

Jorge Valdano cree que Argentina depende más de Lionel Messi

“Claro, Argentina depende más de Messi. Inglaterra tiene escopeta de dos caños, tiene a Harry Kane y tiene a Jude Bellingham. Los dos han metido una buena cantidad de goles. En cambio Argentina tiene uno solo que ha metido esa cantidad (Leo)”, expresó Valdano durante el programa.

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El exdelantero también destacó una noticia positiva para el conjunto argentino de cara al compromiso. “Afortunadamente en el último partido han encontrado Lautaro Martínez y Julián Álvarez la portería, que para un goleador eso siempre es importante. A ver si el golazo descomunal inspira y motiva a Julián”, añadió sobre los atacantes dirigidos por Lionel Scaloni.

Lionel Messi celebra su gol de tiro libre|Conmebol

Argentina e Inglaterra llegan con campañas sólidas

Argentina alcanzó las semifinales después de completar una fase de grupos perfecta con victorias sobre Argelia, Austria y Jordania. Más adelante eliminó a Cabo Verde en tiempo extra, superó a Egipto en octavos y venció a Suiza en prórroga.

Inglaterra también firmó un recorrido consistente. Sumó siete puntos en la fase de grupos tras vencer a Croacia y Panamá, además de empatar con Ghana. Luego eliminó a RD Congo, a la Selección Mexicana y a Noruega tras el tiempo extra.

El recuerdo de México 1986 vuelve antes de la semifinal

Cada enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra revive uno de los capítulos más recordados en la historia de los mundiales. En México 1986, Diego Armando Maradona marcó los goles conocidos como “La Mano de Dios” y “El Gol del Siglo”, en un partido de cuartos de final que terminó 2-1 para la selección argentina donde estuvo el propio Jorge Valdano.