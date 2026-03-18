Partidos de HOY miércoles 18 de marzo en los octavos de final de vuelta de la Champions League 2025/26

El encuentro entre Barcelona y Newcastle es el duelo de vuelta que más destaca este miércoles 18 de marzo en los octavos de final de la Champions League 2025/26 de los cuatro que se disputarán y dará los otros cuatro boletos de los cuartos de final.

Lionel Messi visitó el Camp Nou en 2025 | Desde entonces el FC Barcelona es una fortaleza

Barcelona vs Newcastle - Estadio Camp Nou - 11:45 horas

El Camp Nou se prepara para horas decisivas en la Champions League. Tras el 1-1 en Inglaterra, el Barcelona llega con confianza luego de golear al Sevilla en LaLiga y con el respaldo de su récord histórico en la competición. Los hombres de Hansi Flick saben que marcar en casa no es un problema: llevan 16 partidos europeos consecutivos anotando, con un promedio de 3,1 goles. Newcastle, por su parte, llega invicto en seis duelos de la Liga de Campeones y con la moral alta tras vencer al Chelsea. Las Urracas necesitan ganar para avanzar; el Barça, simplemente imponer su pegada.

Bayern Munich vs Atalanta - Allianz Arena - 14:00 horas

El Bayern Munich afronta la vuelta de octavos con una ventaja casi definitiva tras el 6-1 conseguido en Italia, su mayor triunfo fuera de casa en la competición desde 2020. El equipo de Vincent Kompany, sólido con diez partidos invicto en todas las competiciones, buscará confirmar su pase en el Allianz Arena, donde ha ganado cuatro de sus últimos encuentros. Atalanta, en cambio, necesita un milagro: nunca un club ha remontado más de dos goles como visitante en la Champions League. Con un pobre registro fuera de casa, Los de vérgamo debe lograr lo imposible para seguir soñando.

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Liverpool vs Galatasaray - Estadio de Anfield - 14:00 horas

Anfield será escenario de una batalla decisiva. El Liverpool, que cayó 1-0 en la ida, necesita ganar por al menos dos goles para asegurar su pase a cuartos, aunque un triunfo por la mínima forzaría la prórroga. Los Reds confían en su fortaleza como locales, con 15 victorias en sus últimos 19 partidos europeos en casa, pero llegan en un momento irregular. Galatasaray, en cambio, sueña con repetir la hazaña tras eliminar a la Juventus y aprovechar su ventaja. Con cinco triunfos seguidos y solidez defensiva, los turcos buscan resistir y hacer historia.

Tottenham vs Atletico de Madrid - Estadio de Tottenham- 14:00 horas

Tottenham recibe al Atlético de Madrid con la difícil misión de remontar un 5-2 en contra. La estadística no favorece a los ingleses: solo en cuatro de 51 ocasiones un equipo ha logrado revertir una desventaja de tres o más goles en la ida. Sin embargo, los Spurs confían en su fortaleza en casa, donde han ganado todos sus partidos de Champions sin recibir goles. El Atlético, por su parte, llega con confianza tras cuatro victorias seguidas en LaLiga y un récord ofensivo de 29 tantos en esta campaña europea. A los colchoneros les basta resistir.

