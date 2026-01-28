Partidos de HOY miércoles 27 de enero en la Jornada 8 de la UEFA Champions League 2025/26

Este miércoles 28 de enero se define todo en la fase de liga de la Champions League 2025/26 donde saldrán los 8 equipos que pasarán en forma directa a los octavos de final, los16 que disputarán el playoff y los 8 equipos que quedarán eliminados.

18 encuentros se disputarán este día don destacan los duelos de Barcelona vs Copenhague, Benfica vs Real Madrid y Borussia Dortmund vs Inter de Milán.

Barcelona vs Copenhague - Estadio Camp Nou - 14:00 horas

Barcelona busca sellar su pase a los octavos de final de la UEFA Champions League al cerrar su participación en la fase de liga frente al Copenhague, que aún tiene opciones de acceder al playoff.

Barcelona ha sumado su decimotercera victoria en los últimos 14 partidos en todas las competiciones. Ahora, el foco se traslada a la Champions, donde el club azulgrana está fuera de los ocho primeros por diferencia de goles y corre el riesgo de tener que disputar el playoff para alcanzar los octavos. Los nueve victorias consecutivas en casa han dado un impulso extra al equipo de Hansi Flick.

Copenhague inicia esta jornada fuera de los 24 primeros puestos por diferencia de goles (2V, 2E, 3D), aunque los campeones daneses, que jugaron con diez, lograron igualar 1-1 ante el Napoli en la séptima fecha y mantienen vivas sus opciones de playoff.

Benfica vs Real Madrid - Estadio da Luz - 14:00 horas

José Mourinho se enfrenta a un viejo conocido mientras intenta guiar al Benfica hacia la victoria ante su exequipo, el Real Madrid, y meterlo en la fase eliminatoria.

Benfica comenzó la fase de liga con cuatro derrotas consecutivas, tres de ellas fueron bajo el mando de Mourinho. El club portugués necesita ganar este partido y esperar otros resultados favorables para acceder a los playoffs. El conjunto de Lisboa no se ha quedado sin futbol europeo a esta altura de la campaña desde la temporada 2018-19.

Real Madrid (5 victorias, 2 derrotas) ya tiene asegurada su plaza en los playoffs, pero si gana accederá directamente a los octavos de final. Tras un inicio titubeante, los Merengues funcionan ahora con solidez bajo la dirección interina de Álvaro Arbeloa.

Borussia Dortmund vs Inter de Milán - Estadio da Luz - 14:00 horas

Solo un punto separa al Borussia Dortmund y al Inter de Milán en la clasificación de la Champions League, con ambos equipos buscando su última oportunidad para meterse entre los ocho primeros, aunque necesitan una serie de resultados favorables para que eso suceda.

A pesar de que solo tres equipos han marcado más que sus 19 goles en esta temporada, el Borussia Dortmund llega a este encuentro en la posición 16 a dos puntos de los ocho primeros con la necesidad de la victoria para tener posibilidades para entrar en forma directa en los 8 mejores.

Inter sufrió una derrota ante el Arsenal en su último partido y, aunque está solo a un punto de los ocho primeros, hay ocho equipos con exactamente un punto más que sus 12, lo que complica sus opciones de avanzar.

