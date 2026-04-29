Partidos de HOY miércoles 29 de abril en las semifinales de Concachampions 2026

Los Ángeles FC (LAFC) recibe a los Diablos Rojos del Toluca en el partido de ida de las semifinales de la Copa de Campeones de Concacaf, conocida también como la Concachampions, en el BMO Stadium. Ambos clubes buscan dar el primer paso firme hacia la gran final del torneo más prestigioso de la zona.

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El muro del LAFC contra el campeón mexicano

El conjunto de California llega a este compromiso con el ánimo renovado. Tras una racha de tres partidos sin conocer la victoria en la MLS, el LAFC logró un triunfo vital de 0-1 ante Minnesota United el pasado fin de semana. Esta victoria no solo calma las aguas en el torneo local, sino que les otorga la confianza necesaria para enfrentar al actual referente del futbol mexicano.

El camino del LAFC hacia esta semifinal no fue sencillo, aunque terminó siendo contundente. Tras despachar a Cruz Azul con un global de 1-4, el equipo comandado por Marc Dos Santos ha demostrado que sabe jugar eliminatorias ante clubes de la Liga BBVA MX. Aunque no han ganado en sus recientes dos duelos en casa, el BMO Stadium sigue siendo una fortaleza, registrando apenas una derrota en sus últimos nueve compromisos ante su gente.

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Por su parte, el Toluca arriba a territorio estadounidense con una misión clara: confirmar por qué es uno de los equipos más temidos de la confederación. Los dirigidos por Antonio Mohamed acaban de sellar su pase a los cuartos de final del Clausura 2026 tras golear 4-1 al León, rompiendo así una inercia de seis encuentros sin ganar.

A pesar del evidente desgaste físico y las bajas por lesión, el cuadro escarlata mantiene una racha impresionante en Concacaf, donde busca su cuarta victoria consecutiva ante rivales de la MLS. Si bien les ha costado obtener resultados como visitantes (solo un triunfo en sus últimas seis salidas), ese único éxito fue una exhibición de autoridad precisamente en California, donde aplastaron 0-3 al LA Galaxy en la ronda anterior.

