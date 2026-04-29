Partidos de HOY miércoles 29 de abril en las semifinales de la Champions League 2025-26

Este miércoles 29 de abril se juega el segundo duelo de semifinales de la UEFA Champions League en el Estadio Metropolitano que será el escenario del primer capítulo entre Atlético de Madrid de Diego Simeone y el Arsenal de Mikel Arteta.

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El Metropolitano: Una fortaleza histórica del Atletico de Madrid

El Atletico de Madrid llega a esta cita con una dualidad estadística que desafía cualquier análisis. Por un lado, la victoria del pasado sábado por 3-2 ante el Athletic Club ha inyectado una dosis necesaria de moral en el vestuario, asegurando su permanencia en el ‘Top 4’ de LaLiga. No obstante, el rendimiento reciente preocupa a la afición, sumando apenas dos triunfos en sus últimos nueve compromisos oficiales.

Sin embargo, cuando suena el himno de la Champions, el Atlético se transforma. El "Factor Simeone" en semifinales es irrefutable: han superado seis de sus últimas siete eliminatorias en esta instancia europea. Además, su registro como local en fases de eliminación directa es envidiable; antes del tropiezo ante el Barcelona en cuartos, los rojiblancos acumularon 21 partidos invictos en casa, convirtiendo su estadio en una aduana prácticamente infranqueable para los rivales continentales.

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Arsenal es favorito, pero a la baja

Arsenal que vive un momento dulce en la Premier League, recuperando el liderato tras vencer al Newcastle. Los Gunners están haciendo historia al disputar su segunda semifinal consecutiva de Champions League, un éxito inédito para la institución londinense. Su paso por la presente edición ha sido dominante, con una fase de grupos perfecta (8 de 8) y una solidez defensiva que los sitúa como el equipo con más porterías a cero en el torneo.

Pese a su poderío, el ataque inglés ha mostrado una baja de revoluciones, sin poder marcar más de un gol en sus últimos siete encuentros. Hoy, buscarán apelar a su gran rendimiento como visitantes, donde han ganado cinco de sus seis salidas europeas esta temporada.

El historial reciente favorece ligeramente al Arsenal debido al 4-0 propinado al Atleti en fase de grupos, pero la historia en Madrid dicta otra cosa: el Atlético nunca ha perdido una eliminatoria de Champions en casa ante equipos ingleses.

