Partidos de HOY miércoles 4 de marzo en la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Este miércoles 4 de marzo continua la Jornada 9 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX con cuatro encuentros donde destaca el partido entre las Águilas del América ante Juárez donde el equipo de Coapa tiene ‘prohibido’ perder.

Monterrey vs Querétaro - Estadio BBVA - 19:00 horas

A raíz de los malos resultados en lo que va del certamen, la directiva de Monterrey tomó la decisión de cortar el vínculo con el entrenador Domenec Torrent. Nicolás Sánchez, ex jugador de Rayados, será el entrenador interino por los siguientes dos partidos ante Querétaro y Tigres, y su objetivo principal será evitar sumar una tercera derrota consecutiva.

Querétaro tiene un partido pendiente, pero aún así su historial presenta mucha inconsistencia en lo que va del campeonato, al solo tener una victoria en siete encuentros (G1, E3, P3). Empató ante Santos Laguna por marcador de 2-2 el fin de semana, en un partido que en el papel parecía ganable y siguió a generando dudas.

Puebla vs Tigres - Estadio Cuauhtémoc - 19:00 horas

Puebla anotó el que apenas es su quinto gol en el torneo en la jornada anterior, lo que lo sigue ubicando como el elenco menos productivo en ofensiva en este Clausura, pero fue más que suficiente para sumar los tres puntos y vencer a Atlético de San Luis por 0-1 como visitante. Eso puso fin a una racha de cinco encuentros sin ganar para la Franja (E2, P3) y lo deja a tan solo tres puntos de distancia del Top 8 antes de esta fecha.

Tigres también dejó atrás una mala racha de dos derrotas consecutivas en la jornada anterior, y lo hizo de forma destacada al vencer por 1-4 a América como visitante. Para destacar la magnitud de ese triunfo, es la primera victoria del conjunto universitario en acción de liga en el Estadio Azteca desde noviembre de 2019.

Atlas vs Tijuana - Estadio Jalisco - 21:00 horas

Atlas no pudo en su visita a Juárez en su más reciente presentación y cayó 3-1, lo que significa que ha ganado solo uno de sus últimos cuatro compromisos en el Torneo Clausura, recibiendo además al menos dos goles en cada uno de esos cotejos. A pesar de ese tramo negativo, los rojinegros llegan a esta fecha entre los ocho primeros de la tabla con 13 puntos (G4, E1, P3) y a solo tres puntos del cuarto clasificado.

Con cuatro puntos menos y cuatro lugares por debajo del dueño de casa se encuentra Tijuana, que entra a este choque en una situación complicada, ya que, si bien ha perdido en solo uno de sus ocho compromisos en el torneo, sus seis empates, la mayor cantidad en la liga antes de esta jornada, le han hecho estancarse en la mitad inferior de la tabla.

América vs Juárez - Estadio Ciudad de los Deportes - 21:00 horas

América viene de una decepcionante derrota ante Tigres, y el conjunto que dirige el brasileño André Jardine continúa lejos de su mejor nivel. De hecho, ha perdido dos de sus últimos tres de choques de liga, incluyendo el Clásico Nacional, y el América ha evidenciado muchos problemas cuando le toca enfrentar a los equipos que lucen como candidatos al título en esta temporada.

Juárez debutó en el Clausura con un triunfo en condición de visitante contra Mazatlán, pero luego encadenó cinco choques sin ganar (E1, P4) antes del triunfo que registró contra el conjunto de Atlas. Sin embargo, Juárez no la tendrá fácil en este choque. Además de que posee una clara desventaja ante un América al que no vence desde el año 2023, Juárez solo ha logrado ganar dos de los últimos 10 partidos oficiales que ha jugado como visitante (G2, E3, P5).

