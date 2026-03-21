¿Jugará en Japón? El misterioso mensaje de Raúl Jiménez que enciende las redes

El delantero del Fulham y de la Selección Mexicana, Raúl Jiménez, se volvió tendencia en redes sociales tras publicar un mensaje enigmático que ha desatado toda clase de especulaciones. En su cuenta de Instagram, el atacante del conjunto inglés compartió una breve pero contundente frase acompañada de la bandera japonesa: “Sabía que algún día compartiríamos el camino”. Además, anunció que el próximo 24 de marzo de 2026 dará una noticia importante.

¿Cuáles son los mensajes que han publicado los seguidores de Raúl Jiménez?

El post, adornado con símbolos japoneses y el saludo “Konnichiwa... Les tengo una noticia que me emociona mucho”, generó una ola de reacciones inmediatas entre sus seguidores. Los comentarios oscilaron entre la sorpresa y el humor: “Khaaaa? ¿Al Kashima?”, “El mejor delantero mexa siguiendo los pasos de Oliver Atom?”, “¿O pondrás un restaurante de sushi?”. Otros pidieron calma: “No se asusten, a lo mejor es algún patrocinador japonés”. Incluso hubo quienes lo relacionaron con un posible fichaje en Brasil: “¿Te vas a Sao Paulo como Oliver en Japón?”.

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La incertidumbre se mantiene, pues Raúl Jiménez tiene contrato vigente con el Fulham todo este 2026, con opción de una temporada más. Su futuro deportivo aún está ligado a la Premier League, hasta algunas versiones señalan que el goleador regresaría al equipo que lo vio nacer en el futbol profesional, el América, pero el mensaje abre la puerta a múltiples interpretaciones: desde un acuerdo comercial con una marca japonesa hasta un movimiento inesperado en su carrera hacia la liga japonesa de futbol.

¿Cuándo juega México contra Portugal y Bélgica?

Mientras tanto, el delantero se concentra en lo inmediato: la preparación con la selección mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El equipo azteca enfrentará a Portugal el 28 de marzo en la reinauguración del Estadio Azteca y a Bélgica el 31 de marzo en el Soldier Field de Chicago, duelos que servirán como pruebas de alto nivel antes de la justa mundialista.

Jiménez, quien ha sido referente ofensivo de México en la última década, busca llegar en óptimas condiciones al torneo que se disputará en tierras mexicanas, Estados Unidos y Canadá. Su mensaje, cargado de misterio y simbolismo, refleja que más allá de la cancha, el atacante también sabe cómo mantener la atención de la afición.

Por ahora, la incógnita se resolverá en pocos días. El 24 de marzo marcará un nuevo capítulo en la historia de Raúl Jiménez, ya sea dentro del futbol o en un proyecto paralelo. Lo cierto es que el delantero ha logrado lo que pocos: convertir un simple post en un fenómeno viral que mantiene a miles de seguidores pendientes de su próximo paso.

