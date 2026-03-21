Partidos de HOY sábado 21 de marzo en la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil

Continúa la Jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil este sábado 21 de marzo con tres partidos.

Resumen Mazatlán vs Cruz Azul 2026 | Goles Jornada 12 Liga MX Clausura

Cruz Azul vs Mazatlán - Estadio Unidad Deportiva Centenario - 15:45 horas

La Jornada 13 del Clausura 2026 trae un partido atractivo entre Cruz Azul y Mazatlán, dos equipos que buscan cerrar la fase regular con aspiraciones de meterse en la pelea por los puestos de Liguilla. Las celestes llegan con la motivación de jugar en casa, donde han mostrado mayor solidez y pretenden aprovechar el impulso de su afición para sumar tres puntos vitales. Por su parte, Mazatlán atraviesa un torneo irregular, pero con aspiraciones de poderse meter entre los ocho mejores ya que enceste momento se encuentra en el décimo puesto de la tabla a solo tres puntos de puesto de Liguilla.

El encuentro promete intensidad, Cruz Azul buscará imponer su ritmo desde el inicio, mientras que Mazatlán apelará a la disciplina táctica y al contragolpe.

Juárez vs Santos Laguna - Estadio Olímpico Benito Juárez - 17:00 horas

La Jornada 13 del Clausura 2026 presenta un duelo interesante entre Juárez y Santos Laguna, dos equipos que necesitan sumar para mejorar su posición en la tabla y mantener vivas sus aspiraciones de liguilla. Las Bravas llegan con la motivación de jugar en casa, donde han mostrado mayor solidez y esperan aprovechar el apoyo de su afición para sumar y consolidarse entre los ocho mejores. Al momento, Juárez se ubica en la octava posición de la tabla con 18 unidades, empatado con Tijuana y Mazatlán, pero con mejor diferencia de goles y con un partidos menos.

Por su parte, Santos Laguna atraviesa un panorama complicado, con resultados que las han dejado en la parte baja de la clasificación (Lugar 16 con cinco puntos). La escuadra lagunera buscará sorprender con orden defensivo y velocidad en ataque, consciente de que cada punto es crucial en esta recta final del certamen.

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Querétaro vs Tijuana - Estadio La Corregidora - 19:05 horas

La Jornada 13 de la Liga BBVA MX Femenil presenta el duelo entre Querétaro y Tijuana, dos equipos que llegan con la urgencia de sumar con realidades diferentes, uno para mantenerse en la pelea por la liguilla y otro para salir del último puesto. Las Gallos Blancos han mostrado irregularidad en el torneo, pero confían en que jugar en casa les permita recuperar terreno y cortar la racha de resultados adversos y sumar su primera victoria.

Por su parte, las Xolas buscan aprovechar su poder ofensivo y la experiencia de varias de sus jugadoras clave para imponerse en su visita. Aunque Tijuana ha tenido altibajos como visitante, sabe que un triunfo aquí podría ser determinante para escalar posiciones y meterse a la zona de clasificación.

