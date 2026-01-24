Partidos de HOY sábado 24 de enero en la Jornada 5 en el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil

Este sábado 24 de enero la Liga BBVA MX Femenil vivirá una jornada intensa con tres partidos que prometen emociones y goles en el marco de la fecha 5 del Clausura 2026. Los equipos llegan con distintas necesidades y objetivos, pero todos con la intención de sumar puntos clave en la primera parte del torneo.

El primer encuentro será a las 16:30 horas, cuando Atlético San Luis reciba a Tijuana en el Estadio Alfonso Lastras. Las potosinas buscan hacerse fuertes en casa y recuperar terreno tras un inicio irregular, mientras que las Xolas llegan en la búsqueda avanzar a la parte alta de la tabla. El duelo enfrenta a dos escuadras que suelen ofrecer partidos dinámicos y que podrían definir su destino en el torneo desde estas primeras fechas.

Más tarde, a las 18:00 horas, Juárez se medirá ante Cruz Azul en la frontera. Las Bravas intentarán aprovechar la localía para sumar su cuarta victoria del campeonato, mientras que las celestes llegan con la misión de enderezar el barco después de perder el invicto ante Rayadas. Cruz Azul tiene la oportunidad para seguir en el camino de los puestos de clasificación. La Máquina se ubica en estos momentos en la octava posición, mientras las de Juárez se ubican en el séptimo lugar.

El cierre de la jornada sabatina será a las 20:06 horas, con el choque entre Tigres y Atlas en el Estadio Universitario. Las felinas, actuales campeonas, parten como favoritas y buscarán mantener su paso sin conocer la derrota en el Clausura 2026. Con una plantilla sólida y figuras de experiencia, Tigres aspira a seguir dominando la liga. Por su parte, Atlas llega con la misión de sorprender y sumar puntos que le permitan escalar posiciones. El duelo promete ser atractivo en esta fecha 5, con un choque de estilos entre la contundencia ofensiva de Tigres y la resistencia rojinegra.

¿Cómo se encuentra la tabla en el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil?

Las Rayadas de Monterrey dominan la cima de la tabla con un paso perfecto, cuatro juego cuatro victorias para sumar 12 puntos. Del segundo al cuarto puesto se ubican América, Pumas y Guadalajara con 10 puntos. En el quinto puesto se encuentra las Tuzas de Pachuca, sexto Toluca y séptimo Juárez que tienen 9 unidades. El ‘Top Ten’ de la clasificación se ubican Cruz Azul (8), Tigres (9) y Mazatlán (10) con 7 puntos.

