Partidos de HOY viernes 31 de julio de la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga BBVA Femenil
Esta tarde arranca la Liga Femenil BBVA, en uno de los duelos más atractivas, Cruz Azul recibe al Atlas
Terminó la espera, esta tarde regresa la Liga Femenil BBVA y llega con el duelo entre Cruz Azul y Atlas para esta jornada 1. Todos los equipos están en la búsqueda actual de destronar a las vigentes campeonas de la competición, el Club América; sin embargo, esto no será de una manera habitual, para la presente temporada el torneo llega con cambios en su formato y ahora la liga está dividada en 2 grupos, se compondrá de 14 jornadas y avanzarán a la siguiente fase los primeros 4 de cada grupo.
¿Qué partidos se juegan hoy viernes 31 de julio?
Lamentablemente la agenda del día de hoy es corta, únicamente podremos disfrutar del enfrentamientro entre Cruz Azul y Atlas. Sin embargo, el sábado hay tres partidos en programación:
- Juárez enfrentará a Pachuca en el estadio Olímpico Benito Juárez y el partido se jugará a las 17:00 hrs.
- Tigres recibirá a Puebla en el Estadio Universitario en punto de las 19:06 hrs.
- Y para cerrar la programación del sábado, Xolos recibe a Rayadas en punto de las 21:00 hrs en el estadio Caliente.
Recordemos que las vigentes campeonas es el Club América, conquistaron su tercera estrella y se siguen posicionando como parte de los equipos femeniles más ganadores. Por su parte, las vigentes campeonas se estrenarán en el Apertura 2026 el Lunes en punto de las 19:06 hrs cuando visiten a Santos Laguna.
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