Partidos de HOY viernes 31 de julio de la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga BBVA Femenil

Terminó la espera, esta tarde regresa la Liga Femenil BBVA y llega con el duelo entre Cruz Azul y Atlas para esta jornada 1. Todos los equipos están en la búsqueda actual de destronar a las vigentes campeonas de la competición, el Club América; sin embargo, esto no será de una manera habitual, para la presente temporada el torneo llega con cambios en su formato y ahora la liga está dividada en 2 grupos, se compondrá de 14 jornadas y avanzarán a la siguiente fase los primeros 4 de cada grupo.

¿Qué partidos se juegan hoy viernes 31 de julio?

Lamentablemente la agenda del día de hoy es corta, únicamente podremos disfrutar del enfrentamientro entre Cruz Azul y Atlas. Sin embargo, el sábado hay tres partidos en programación:



Juárez enfrentará a Pachuca en el estadio Olímpico Benito Juárez y el partido se jugará a las 17:00 hrs.

Tigres recibirá a Puebla en el Estadio Universitario en punto de las 19:06 hrs.

Y para cerrar la programación del sábado, Xolos recibe a Rayadas en punto de las 21:00 hrs en el estadio Caliente.

Recordemos que las vigentes campeonas es el Club América, conquistaron su tercera estrella y se siguen posicionando como parte de los equipos femeniles más ganadores. Por su parte, las vigentes campeonas se estrenarán en el Apertura 2026 el Lunes en punto de las 19:06 hrs cuando visiten a Santos Laguna.

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