Partidos de la Jornada 15 del Clausura 2026 que transmitirá TV Azteca Deportes

Para esta Jornada 15, TV Azteca Deportes mantiene su compromiso con la afición mexicana al llevar a las pantallas dos encuentros que prometen emociones y repercusiones directas en la tabla general, Mazatlán vs Querétaro y Necaxa vs Tigres.

Tigres golea 4-1 a Chivas en un partido de alarido | Jornada 14 CL 2026

El camino hacia la Liguilla del Clausura 2026 entra en su etapa más crítica y apasionante. Con solo tres jornadas por disputarse en el calendario regular, cada punto se vuelve importantísimo para quienes buscan la clasificación.

Mazatlán vs Querétaro - Estadio El Encanto - 19:00 horas

La actividad arranca con el ritual preferido de la afición: el Viernes Botanero. Este 17 de abril, las luces del Estadio El Encanto se encenderán para recibir el choque entre los Cañoneros de Mazatlán y los Gallos Blancos de Querétaro. El encuentro, pactado para las 19:00 horas (Tiempo del Centro de México), pone frente a frente a dos instituciones que necesitan cerrar dignamente el certamen.

Mazatlán buscará hacer valer su localía ante su gente, aprovechando las condiciones climáticas y el apoyo de “La Banda del Pacífico". Por su parte, los queretanos llegan con la urgencia de sumar para mejorar su posición en la tabla. Será un partido de estrategias cerradas donde los errores se pagarán caro.

Necaxa vs Tigres - Estadio Victoria - 17:00 horas

Para el sábado 18 de abril, la señal se traslada a Aguascalientes. En un horario estelar de las 17:00 horas, los Rayos del Necaxa recibirán a unos Tigres de la UANL que llegan motivados por vencer al líder del torneo, Chivas de Guadalajara y necesitados de puntos. El Estadio Victoria será el escenario donde los hidrocálidos intenten propinar un golpe de autoridad ante uno de los planteles más poderosos de la liga.

Para los dirigidos por Guido Pizarro, este partido es vital para asegurar su lugar en la parte alta de la clasificación, especialmente considerando su gestión de minutos de menores. Necaxa, por otro lado, ha demostrado ser un equipo sumamente incómodo en casa, capaz de arrebatarle puntos a cualquier gigante.

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¿Dónde ver los duelos entre Mazatlán vs Querétaro y Necaxa vs Tigres?

Disfruta de la mejor narración y el análisis más agudo con Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero y David Medrano a través de Azteca 7, la aplicación oficial y el sitio web de Azteca Deportes. La recta final del Clausura 2026 se vive con la máxima intensidad.

