Partidos de la Jornada 4 del Brasileirao que transmitirá TV Azteca

La actividad de la Serie A del Brasileirao continua esta semana con tres emocionantes partidos correspondientes a la Jornada 4 de la Temporada 2026 que podrás ver a través de la señal de Azteca Deportes y en las plataformas digitales.

Los partidos del Brasileirao que transmitirá TV Azteca

El campeonato brasileño de la Primera División comienza a tomar forma y los equipos buscan posicionarse en los primeros puestos tratando de clasificarse a las competiciones sudamericanas y evitar el descenso.

Esta semana se jugará la Jornada 4 en la que podremos ver al Red Bull Bragantino enfrentarse al Atlético Paranaense el miércoles a partir de las 16:00 horas, tiempo del centro de México.

La actividad continuará el jueves 26 de febrero con dos atractivos choques que tendrán como protagonistas a tres de los mejores equipos de Brasil

A las 16:00, el Santos de Neymar y compañía se medirá al Vasco da Gama, mientras que a las 18:30 horas será el turno del Coritiba recibir al Sao Paulo.

Miércoles 25 de febrero:



RB Bragantino vs Atlético Paranaense | 16:00 horas

Jueves 26 de febrero



Santos vs Vasco da Gama | 16:00 horas

Coritiba vs Sao Paulo | 18:30 horas

