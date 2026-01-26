Partidos de la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX que transmitirá TV Azteca

Regresa la Liga BBVA MX con la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026 y con el tradicional Viernes Botanero de TV Azteca este 30 de enero. La cita futbolera promete emociones con dos encuentros de dos equipos que son favoritos para conseguir el título esta temporada.

Puebla vs Toluca - Estadio Cuauhtémoc - 19:00 horas

La primera parada será en el Estadio Cuauhtémoc, donde Puebla recibirá a Toluca a las 19:00 horas tiempo del centro de México. El conjunto de la Franja busca consolidar su proyecto en casa y sumar puntos que los mantengan en la pelea por puestos de clasificación. Enfrente tendrán a unos Diablos Rojos que llegan con la misión de tomar la cima de la tabla y seguir el camino para conseguir el tricampeonato. El choque promete intensidad, con dos estilos contrastantes: la disciplina táctica de Puebla frente al poder ofensivo de Toluca.

Juárez vs Cruz Azul - Estadio Olímpico Benito Juárez - 21:06 horas

Más tarde, la acción se trasladará a la frontera. En el Estadio Olímpico Benito Juárez, los Bravos recibirán a Cruz Azul, en un duelo que despierta gran expectativa. Juárez quiere aprovechar su localía para sorprender a un conjunto celeste que llega con la presión de sumar victorias y mantenerse en la parte alta de la clasificación. La Máquina, con su historia y exigencia, sabe que cada punto es vital en un torneo tan competitivo como el Clausura 2026.

¿Dónde ver los partidos de Puebla vs Toluca y Juárez vs Cruz Azul?

En este par de duelos los podrás ver EN VIVO y GRATIS a través de Azteca 7 nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis Garcia, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero y David Medrano.

El Viernes Botanero se ha consolidado como una tradición dentro del futbol mexicano, ofreciendo a los aficionados no solo partidos, sino un espectáculo televisivo que combina análisis, entretenimiento y pasión.

