Los partidos de la Jornada 4 de la UEFA Champions League que se jugarán hoy martes 4 de noviembre de 2025

Con nueve encuentros inicia este martes 4 de noviembre la Jornada 4 de la UEFA Champions League destacando dos duelos de máximo nivel: Liverpool recibe al Real Madrid y el actual campeón Paris Saint-Germain (PSG) en su territorio se enfrentará al Bayern Munich.

Liverpool vs Real Madrid - Estadio Anfield - 14:00 horas

Después Seis derrotas en los siete partidos previos del Liverpool (G1, P6), los Reds vuelven a Anfield para un choque de alto voltaje que no necesita presentación y afrontan habiendo ganado 15 partidos consecutivos de fase de grupos/liga de UCL en casa, marcando al menos dos goles en cada uno de los últimos 14.

El Real Madrid llega a Merseyside en un momento espectacular. Con un balance de 13 victorias en 14 partidos esta temporada (G13, P1), el Madrid lidera LaLiga y cuenta con tres victorias en tres partidos en la Champions.

PSG vs Bayern Munich - Parc des Princes - 14:00 horas

El triunfo del sábado ante Niza, PSG amplió la racha invicta del cuadro parisino a ocho partidos en todas las competiciones (G5, E3), incluyendo dos triunfos en la UCL, y uno de ellos fue una contundente victoria por 7-2 ante el Bayer Leverkusen, otro equipo alemán, en la tercera jornada.

El Bayern también logró una victoria cómoda ante el Leverkusen. En Europa tampoco ha tenido freno esta temporada, ya que el conjunto bávaro ha superado al Chelsea, al Pafos y al Brujas por al menos dos goles en cada partido.

Napoli vs Eintracht Frankfurt - Estadio Diego Armando Maradona - 11:45 horas

Desde la derrota por 6-2 en casa del PSV en la última jornada de la Champions League, el Napoli ha encadenado tres partidos sin perder en la Serie A (G2, E1). Los "Azzurri" necesitan volver a la senda del triunfo cuanto antes para mejorar su posición actual en la tabla, y el hecho de haber perdido solo uno de sus últimos 18 compromisos como local en este torneo (G11, E6) indica que tienen una gran oportunidad de lograrlo.

El Frankfurt presenta el mismo registro en la UCL que el Napoli en este momento (G1, P2), pero llega a Italia tras un decepcionante empate 1-1 en Bundesliga ante el Heidenheim el sábado. Recuperar la versión que le permitió golear 5-1 al Galatasaray en la primera jornada es el gran objetivo para el conjunto alemán.

