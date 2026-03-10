Partidos de la Jornada 5 del Brasileirao que transmitirá TV Azteca

Terminaron la mayoría de los torneos regionales y los grandes clubes de Brasil se enfocan ahora en la Serie A del Brasileirao, el torneo más importante del país y que podrás ver de manera exclusiva a través de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

Los partidos del Brasileirao que transmitirá TV Azteca

La Serie A del Brasileirao se tomó una pausa de dos semanas para que los equipos pudieran concretar sus compromisos con los torneos estatales y ahora enfocan toda su atención en el torneo más grande e importante de Brasil

Palmeiras y Sao Paulo marchan como los líderes del campeonato con cuatro jornadas disputadas y 10 puntos sumados, mientras que en el fondo de la tabla, cuatro equipos históricos arden en el sótano buscando salir cuanto antes para evitar el descenso.

Vasco da Gama, Cruzeiro, Internacional de Porto Alegre y Atlético Mineiro son los equipos que se encuentran en el fondo de la tabla y buscan a como dé lugar la victoria para escapar cuanto antes del peligro inminente de perder la categoría.

Carlos Vinicius es el líder de goleo del Brasileirao|Diego Vara/REUTERS

Será precisamente uno de los duelos entre clubes en problemas el que podrás disfrutar a través de Tv Azteca cuando se enfrente el Atlético Mineiro y el Internacional de Porto Alegre, pero su complicada situación no los eximirá de ofrecer un espectáculo en la cancha.

Partidos de Brasileirao en TV Azteca



Mirassol vs Santos | Martes 10 de marzo: 18:30 horas

Atlético Mineiro vs Internacional | Miércoles 11 de marzo: 16:00 horas

Vasco da Gama vs Palmeiras | Jueves 12 de marzo: 16::30 horas

Gremio vs Bragantino | Jueves 12 de marzo: 18:30 horas

