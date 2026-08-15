Los partidos que se juegan HOY sábado 15 de agosto de la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil

El futbol femenino no da tregua y este sábado 15 de agosto la Liga BBVA MX Femenil vivirá una maratónica jornada sabatina con cuatro duelos de alto impacto. Desde el nido del Águila hasta la perrera más grande del mundo, las escuadras saltan al césped en busca de tres puntos fundamentales para sus aspiraciones de Liguilla.

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América vs. Puebla | 15:45 horas | Cancha Centenario No. 5 (Coapa)

El telón sabatino se abre en las instalaciones de Coapa. Las Águilas del América buscan hacer valer su localía ante una Franja del Puebla que llega urgida de sumar unidades. La escuadra azulcrema pretende desplegar todo su potencial ofensivo para dominar el trámite desde los primeros minutos, mientras que las poblanas apostarán a la solidez defensiva y al contragolpe para dar la sorpresa de la jornada.

Pachuca vs. Pumas UNAM | 17:00 horas | Estadio Hidalgo

Uno de los duelos más atractivos de la tarde se disputará en la 'Bella Airosa'. Las Tuzas del Pachuca le hacen los honores a las Universitarias en un choque directo de la zona alta. Las hidalguenses apelarán a la contundencia de su ataque como locales, pero Pumas llega con la moral en alto y una dinámica de juego colectivo que promete complicar el planteamiento local de principio a fin.

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Tigres UANL vs. FC Juárez | 19:06 horas | Estadio Universitario

La actividad se traslada a la Sultana del Norte. Las Amazonas reciben en el 'Volcán' a las Bravas de Juárez en una prueba de fuego para ambas escuadras. La jerarquía y el empuje de la afición felina serán factores clave para Tigres, pero el conjunto fronterizo ha demostrado ser un rival rocoso capaz de competirle al tú por tú a los planteles más poderosos del circuito.

Tijuana vs. Necaxa | 21:10 horas | Estadio Caliente

El cierre de la jornada sabatina se vivirá en la frontera norte. Las Xolas recibe a las Centinelas del Necaxa en la superficie sintética del Estadio Caliente buscando los dos equipos sus primeros puntos del Torneo. Tijuana intentará imponer el ritmo dinámico que las caracteriza en casa, mientras que la escuadra hidrocálida busca afianzar su sector defensivo y rescatar puntos valiosos en una de las aduanas más complejas del torneo.

