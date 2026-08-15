Los partidos que se juegan HOY sábado 15 de agosto de la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

La espera ha llegado a su fin. Tras el parón por la Leagues Cup, la Liga BBVA MX está de regreso en las canchas de nuestro país con el arranque de la Jornada 4 del Torneo Apertura 2026. Este sábado 15 de agosto, lel balón vuelve a rodar con una agenda de tres partidos que prometen emociones, choque de estilos y puntos fundamentales en juego.

¿La FINAL de Leagues Cup será en México? La sede que podría sorprender

Atlante vs. Toluca | 17:00 horas | Estadio Banorte

El telón sabatino se levanta en la capital cuando los Potros de Hierro del Atlante ejerzan de locales para medirse ante unos siempre peligrosos Diablos Rojos del Toluca. El conjunto mexiquense busca afianzarse en los puestos altos del torneo frente a un cuadro azulgrana urgido de apretar el paso. Para beneplácito de la afición, este duelo podrá disfrutarse completamente EN VIVO a través de la señal de TV Azteca en Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con el regreso en la narración y análisis de Christian Martinoli y Luis García, acompañados de Zague y Omar Villarreal.

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Monterrey vs. FC Juárez | 19:10 horas | Estadio BBVA

Más tarde, el escenario se traslada al norte del país. Los Rayados de Monterrey reciben en la "Gigante de Acero" a los Bravos de Juárez. La escuadra regiomontana intenta mantener la contundencia ante su gente para pelear la cima del campeonato, mientras que Juárez necesita romper inercias negativas y rescatar unidades en una de las aduanas más complejas de la liga.

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Atlas vs. Tigres | 21:10 horas | Estadio Jalisco

El cierre del telón sabatino se vivirá en el inmueble de la Calzada Independencia. Los Zorros del Atlas le hacen los honores a los Tigres de la UANL en un duelo vibrante de pronóstico reservado. La garra rojinegra medirá fuerzas ante la jerarquía del cuadro universitario, en un choque táctico donde la intensidad está garantizada desde el primer minuto.

