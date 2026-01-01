Los partidos que se jugarán HOY jueves 1 de enero de la tazoniza y los Cuartos de Final de la NCAA, del futbol americano colegial universitario

La tazoniza del futbol americano colegial está en marcha y este 1 de enero, tres juegos de mucha tradición estarán en disputa con Oregon, Texas, Alabama, Indiana, Ole Miss y Georgia en acción.

Oregon vs Texas Tech, Orange Bowl

En el Hard Rock Stadium, de Miami en enfrentamiento de Cuartos de Final se enfrentan Oregon y Texas Tech.

El Orange Bowl es el primer choque de este 1 de enero y con el que se abre una cartelera especial por arrancar el 2026.

Alabama vs Indiana, el Rose Bowl

Por la tarde este 1 de enero y en uno de los tazones de más expectativas se miden el equipo de Alabama ante Indiana en el Rose Bowl de Pasadena, California.

Ole Miss y Georgia, disputan el Sugar Bowl

Por la noche la vibrante cartelera cierra con el Rose Bowl, en donde Ole Miss y Georgia se enfrentan en Nueva Orleans, en el Caesars Superdome.

Estos equipos buscan avanzar a las Semifinales, en donde ya está Miami que venció el 31 de diciembre a Ohio State para tener el primer pase a la antesala de la Final.

