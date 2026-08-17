Los partidos que se jugarán HOY lunes 17 de agosto de la jornada 4 de la Liga BBVA MX

La jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX continúa este lunes 17 de agosto con dos duelos que prometen emociones y que podrían marcar el rumbo de los equipos en la tabla. Necaxa recibe a León en Aguascalientes y, más tarde, Pachuca hará lo propio frente a Puebla en la Bella Airosa.

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Necaxa vs León – Estadio Victoria - 19:00 horas

El conjunto del Necaxa (6 puntos) llega con la necesidad de sumar puntos en casa. Su arranque ha sido irregular y la presión de la afición se hace sentir, por lo que este partido representa una oportunidad clave para recuperar confianza. La defensa de Necaxa deberá estar atenta a los embates de un León que suele ser protagonista en el torneo gracias a su estilo ofensivo y dinámico.

Los Esmeraldas, por su parte, buscan catapultarse a la parte alta de la clasificación. Con jugadores desequilibrantes en ataque y un mediocampo sólido, León (3 puntos) intentará imponer condiciones desde el inicio. El reto será mantener la intensidad durante los 90 minutos y aprovechar cualquier error defensivo de los locales. El Estadio Victoria será testigo de un choque de estilos: la necesidad de Necaxa contra la ambición de León.

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Pachuca vs Puebla – Estadio Hidalgo - 21:06 horas

El segundo encuentro de la jornada se disputará en la noche hidalguense. Pachuca (3 puntos), siempre fuerte en casa, buscará hacer valer su localía y sumar tres unidades que lo acerquen a los primeros lugares. Los Tuzos cuentan con jóvenes talentos y un ataque veloz que puede complicar a cualquier defensa. La clave estará en mantener la concentración y no dejar espacios a un rival que sabe sorprender.

Puebla (4 puntos) llega con la misión de ser competitivo fuera de casa. El cuadro camotero ha demostrado carácter en partidos anteriores y pretende repetir la fórmula: orden defensivo y aprovechar las oportunidades en contragolpe. Su disciplina táctica será fundamental para frenar a los Tuzos y aspirar a un resultado positivo.

Ambos partidos ofrecen ingredientes atractivos: Necaxa obligado a reaccionar, León buscando reafirmar su poderío, Pachuca con la ilusión de escalar posiciones y Puebla con la intención de dar la sorpresa.

